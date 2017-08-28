(Görüntülü Haber) Instagram fenomeni Nilgün Bodur D&R'da okurlarıyla buluştu

Gül KABA,Oral OKAYBEN/İSTANBUL,(DHA)- D&R Akbatı AVM\'de \'Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara’ kitabının imza gününde sevenleriyle bir araya gelen sosyal medya fenomeni Nilgün Bodur, \"Çok mutluyum çünkü benim çocukluk hayalimdi kitap yazmak. Sosyal medyada yazdıklarımdan sonrra İclal Aydın\'ın beni keşfetmesiyle bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum, imza günüm düğün gibi benim için\" dedi. Sosyal medyada fenomeni Nilgün Bodur, ‘Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara’ adlı yeni kitabının ilk imza gününü D&R Akbatı\'da gerçekleştirdi. Daha önce iki tane yemek kitabı olduğunu ve ilk defa düz yazı kitabı çıkardığını belirten yazar Bodur, \"İlk düz yazı kitabım, iki tane yemek kitabım var ve ilk imza günüm son olmaz inşallah. Çok mutluyum çünkü benim çocukluk hayalimdi kitap yazmak ve sosyal medya sayesinde oldu. Sosyal medyada yazdıklarımla İclal Aydın\'ın beni keşfetmesiyle bugün çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum, imza günüm düğün gibi benim için. Size yanlış yapanlara teşekkür edin çünkü bazen affetmek gerekiyor o enerjiyi koparmak gerekiyor. Kitabın başlığını İclal Aydın ile birlikte seçtik. İçindeki bir yazıdan alıntı. \'Sıradaki Teşekkürüm Bana Yanlış Yapanlara\'nın içinde biraz mizahta var ve yanlış yapılmış bir kadında var. Kitabın içeriği zaten yanlış yapılan yanlışlara şükredilen çünkü yanlışlar yapıldıkça doğruyu gören ve doğrunun kıymetini bilen bir kadın teşekkür ederek arınıyor bunlardan o yüzden uzun olmasına rağmen bu başlığı uygun gördük\" diye konuştu. \"ADRİNA LİMA DEĞİLSENİZ SELFİE ÇEKEREK FENOMEN OLAMAZSINIZ\" Sosyal medyada fenomen olmanın ipuçlarını veren Bodur, \"Sosyal medyada fenomen olayım şimdi derseniz sosyal medyada fenomen olamazsınız öyle gitmez o iş. Buna çok yatırımlar yapanlar, para harcayanlar var onları bilemem tabi ki. Ama bu iş organiklikten geçiyor. Bide içerik üretmek gerekiyor, Adrina Lima değilseniz selfie çekerek fenomen olamazsınız. Bence sosyal medyada samimiyet, bir şeyler üretmek, ürettiğini paylaşmak işe yarıyor\" açıklamalarında bulundu. \"SİPARİŞ ÜZERİNE YAZI YAZAMAM\" Teknik bir yazar olmadığını ve sipariş üzerine yazı yazamayacağını aktaran Bodur, \"Çok spontane yazıyorum. Örneğin sipariş üzerine yazı yazamam, gerçekten duygulanmam gerekiyor. Okuyucu kitapta samimiyet bulacak gelen yorumlardan bunu anlıyorum. Okuyucu kitabı okuyunca \'Ah bunu bende yaşadım ama böyle dinlendirmedim, ne kadar tanıdık\' diyor ve herkesin bu tip şeyleri yaşadığını anlıyor. Kitabımda bulunan empati onlarında empati yapmasını sağlıyor. Okuyucu kitapta kendisinden çok şey buluyor ve bazen \'ben bunu yalnız yaşıyordum\' zannettiği şeyleri birçok kişi tarafından yaşandığını anlıyor. Bide \'hem güldük hem ağladık\' yorumları alıyorum, bence ikisini aynı anda yapabilmek güzel bir şey\" ifadelerini kullandı. \"PAZARLAMACIYIM AMA KİTABIN PR\'INI HİÇ YAPMADIM\" Kitabın 12\'nci günde 8\'inci basıma girdiğini ve bunu hiç beklemediğini dile getiren Bodur, \"Ben şaşırdım çünkü kitabım olacak selfie çektireceğim Instagram\'a koyacağım zannediyordum. 1\'nci baskıdan sonra 2\'nci baskı olduğunu bile bilmiyordum çok hızlı oldu. Normalde ben pazarlamacıyım ama kitabın hiç PR\'ı yapılmadı. Hiç pazarlama yapmak istemedim, kitap gerçekten hem takipçilerimden hem de organik olarak yayılıyor. Sanırım Türk okuru pazarlama hilelerine çok fazla kanmıyor. Ki o pazarlama hilelerini en güzel yapacak insanlardan biriyim ama yapmak istemedim. Zannediyorum kitap tavsiye üzerine de ilerliyor. Bu çok güzel bir şey çünkü bence kitap hala organik. Şuanda en çok satanlarda 4\'üncülüğe yükseldi, öyle bir sıralamada olabileceğimi bile düşünmüyordum. Bu da bence samimiyetin kazandığını gösteriyor\" şeklinde konuştu. \"ÖMRÜM OLDUĞU SÜRECE YAZACAĞIM\" Ömrü olduğu sürece yazacağını bildiren Bodur, \"Bu kitap 4 senelik bir birikimdi. Çok sipariş olsun istemiyorum. Spontane gelişmesinden yanayım. Aynı duygusallık ve doğallıkta aynı başarıya ulaşsın istiyorum, insan kendisiyle yarışmaya başlıyor. O yüzden belli bir birikimden sonra 2\'ncisi çıksın istiyorum. Pazarlamacıydım ve bundan gurur duyuyordum ama titrime yazar eklenmesi artık öyle anılabilmek ki çok kolay bir şey değil haddime değildi çünkü yazmak, ben öyle hissediyordum. Yazar olarak anılabilmek beni çok mutlu edecek\" dedi. \"ÖZ KALIN, ÜTRETİN, SOSYAL MEDYADAN ETKİLENMEYİN\" Genç kızlara tavsiyelerde de bulunan sosyal medya fenomeni Bodur, \"Hem görüntü hem de duygusal olarak kendileri kalıp, yapaylıktan uzak dursunlar. Şöyle de bir şey sosyal medyadan çok etkilenmemeleri gerekiyor; sosyal medya fenomeni olarak bunu söylüyorum, genç kızlara kitabım yol gösterecektir. Özgüven çok önemli, kendini sevmek ama narsistlik boyutunda değil ve gerçekten başkalarından çok etkilenmemek, öz kalabilmek, taklit etmemek üretmek genç kızlarımıza iyi gelecektir\" diyerek sözlerini tamamladı.