(Görüntülü Haber) İçişleri Bakanı Soylu: Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir -3

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eğitim Dairesi Başkanlığı\'nda gerçekleştirilen \"106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu\" açılış törenine katıldı.







\"BU DÖNEM SİYASİ POLEMİKLER ÇERÇEVESİNDEN BAKMAYA KALKARSAK CİDDİ BİR HATAYA DÜŞERİZ\"







Kaymakam adaylarına seslenen Soylu, şu ifadeleri kullandı: \"Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz.















TÜRKİYE\'Yİ BU EL ENSE ÇEKMELERE KARŞI DAHA DAYANIKLI HALE GETİREBİLECEKTİR







Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye\'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir.















BİR HÜKÜMETİN VE DEVLETİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ, MİLLETİNE BIKKINLIK VERMEMESİDİR







Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye\'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız.















ÇARPIK ÇURPUK İŞ YAPILMASINA MÜSAADE ETMEYİN







Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellefiz. İş olsun geçiştireyim diye yapılan iş, kaynaklarımıza, geleceğimize zarar verir doğru değil.















NE OLURSUNUZ KAYMAKAMLIĞIN HAVASINA GİRMEYİN







Tasarrufun tam anlamıyla yapılması halinde çok daha zengin olabilecek bir memleket. Tasarrufa dikkat edin bu cimrilik değildir. Popülizme pirim vermeyin. Popülizmin sonu yoktur. Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor. Zannediyorlar ki millet zor ulaşırsa daha yüksek, büyük bir kaymakam olur inanın içim parçalanıyor. Arayıp arkadaşlarıma söylüyorum; \'diyorum ki gözünüzü seveyim\' benim bir telefonum var. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var. Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur. İşiniz zor bir o kadar da kutludur. \"