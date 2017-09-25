(Görüntülü Haber) İbn Haldun Üniversitesi’nin akademik yılı resmî açılışı gerçekleşti

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Eğitim hayatına bu yıl başlayan İbn Haldun Üniversitesi 2017- 2018 Akademik Yıl resmî açılışını gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, öğrencileri teker teker mücevher gibi işleyeceklerini söyledi. Üniversitenin konferans salonunda yapılan etkinliğe İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören İstiklal Marşı, Rektör Prof. Dr. Şentürk\'ün açılış konuşması ve İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay\'ın \'Self Cultivation / Kendini Geliştirmek\' başlıklı ilk dersiyle son buldu. “150 yıldız öğrenci ile eğitimimize başlıyoruz” Törenin ardından yeni eğitim yılı ile ilgili görüşlerini DHA ile paylaşan Rektör Prof. Dr. Şentürk, “Üniversitemiz ÖSYM sınavlarında ilk 5 üniversite arasına girdi. Bazı bölümlerde ilk 10 içerisindeyiz. Yeni kurulan bir üniversite olarak, Türkiye sıralamasında ilk 10 üniversite arasında yer almak; bizi son derece mutlu eden bir durum. Biz \'150 yıldız öğrenci arıyoruz\' diye yola çıkmıştık, elhamdülillah 150 yıldız öğrenci ile eğitimimize başlıyoruz. Ayrıca 75’e yakın yabancı öğrenci de şuanda derse başlamış olacak. Böylece 225’\'e yakın bir sayıyla akademik yılımıza başlamış oluyoruz.\" dedi. “Her öğrenciyi mücevher gibi işlemeyi amaçlıyoruz” Teorik ile uygulamayı birleştiren bir yaklaşım benimseyeceklerini kaydeden Prof. Dr. Şentürk, “Mutlaka öğrencilerimiz daha öğrenimleri sırasında staj yapacak. Meslekleriyle ilgili uygulamanın içinde olacaklar, sınıflarımız çok küçük, 10 kişilik sınıflarda yabancı dil eğitimi yani İngilizce ve Arapçayı öğreteceğiz. Burada maksadımız Türkiye’de kangren hâline gelen yabancı dil problemini aşmak. Hocalarımız sadece derslere girmekle kalmayacak, 10 öğrenciye bir hoca mantığıyla, hocalar öğrencilerle mutlaka danışman olarak ilgilenecek. Her öğrenciyi mücevher gibi işlemeyi amaçlıyoruz, kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Amacımız kaliteli öğrencilerle, kaliteli hocaları iyi bir ortamda, güzel bir müfredat içerisinde bir araya getirmek.” diye konuştu. “Üniversite söylendiğinden daha kaliteli” İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Nisanur Bakan, “Böyle bir üniversitenin üyesi olmaktan çok mutluyum. Üniversitemizi çok beğendim, inşallah koydukları hedef doğrultusunda hocalarımızın yardımıyla ilerlemeye çalışacağız. Kısa vadede kendi ülkemize, uzun vadede de tüm dünyaya faydalı gençler olacağız. İbn Haldun Üniversitesi’ni söylediklerinden daha kaliteli ve daha araştırmacı buldum.\" ifadelerini kullandı. İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi LiberyalıLassanaVofinDonzo ise, “Böyle kaliteli bir üniversitede olmaktan dolayı çok mutluyum, bu bizim için büyük bir fırsattır. Hocalarımız çok kaliteli ve samimi. Bize dost gibi davranıyorlar.” diye konuştu.