(Görüntülü Haber) Hüsnü Şenlendirici'den Hasat Festivali'nde müzik ziyafeti

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde 10-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Hasat Festivali\'nin ikinci gününde klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici konser verdi. Şenlendirici hayranlarını zaman zaman hüzünlendirdi zaman zaman da coşturdu. Kınık\'ta ilk kez düzenlenen Hasat Festivali kapsamında dün sevenlerinin karşısına çıkan Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlendirici, festivalin ilçeye yakıştığını söyledi. Kınık\'ta 2 yıldan bu yana klarnet kampı da yaptıklarını anlatan Şenlendirici, şöyle dedi: \"Dünyanın dört bir yanından ve ülkemizden misafirlerimiz geliyor. Belediye Başkanımızın kampı ziyareti sırasında bu festival fikri ortaya atılmıştı. Kınık\'a bu festival yakıştı. Bu yıl ilki yapılıyor ama herşey eksiksiz hazırlanmış. Umarız uzun yıllar devam eder.\" Konuşmasının ardından klarnetiyle performansını sergileyen Hüsnü Şenlendirici, hareketli ve duygusal şarkılarla sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı. Kendisine sahnede çiçek veren minik hayranı ile sohbet eden Hüsnü Şenlendirici konseri sırasında Kerimoğlu zeybeği oynayan efe kıyafetli lise öğrencisi Berna Sert\'i de sahneye çağırıp kutladı. Konser sonunda sahneye çıkan AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Hüsnü Şenlendirici\'ye mütevazılığı nedeniyle teşekkür ederek, \"Hemşerimiz bizleri kırmayıp bu akşam sanatını icra etti. İki yıldır klarnet kampı düzenleyerek Kınık\'ı Türkiye ve dünyaya tanıtmak için katkı sağlıyor. İnşallah 2\'nci, 12\'nci 22\'nci festivali birlikte yaparız\" dedi. Daha sonra Başkan Doğruer Hüsnü Şenlendirici\'ye bir plaket ve Kınık\'ta dokunan Kınık kilimi hediye etti.