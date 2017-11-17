(Görüntülü Haber) Hurda otomobil parçalarından 'buggy' tipi arazi aracı yaptı

Gökhan CEYLAN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da iş makinesi üretimi yapan 44 yaşındaki Murat Ünver, sanayiden topladığı hurda araç parçalarından \'buggy\' tipi arazi aracı yaptı. Ünver, 2 yılda ürettiği araca çevredeki otomobil severlerin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.



Ankara\'nın Yenimahalle İlçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi\'nde (OSB) iş makinesi ve yedek parça üretimi yapan Murat Ünver, off-road sporuna duyduğu ilgi nedeniyle 2 yıl önce kendi arazi aracını yapmaya karar verdi. Çalıştığı OSB\'den hurda araç parçaları toplayan Ünver, ürettiği \'buggy\' tipi arazi aracına 5900 cc silindir hacmine sahip jip motoru taktı. Daha sonra minibüs defransiyeli taktığı aracı kendi hayalindeki gibi tasarlayan Ünver, araçla 6 saniyede 100 kilometre hıza ulaştığını söyledi.



Uzun süredir off-road yarışlarına katıldığını ve bu araçların bakım onarım işlerinde yer aldığını belirten Ünver, \"Birilerinin yaptığı aracı bozup parçalayıp yapmak yerine ‘kendimizde bir şeyler üretebilir miyiz’ diye düşündük ve böyle bir araç imal ettik. Amerika\'da yarışan bazı araçları gördük. Görsel olarak tasarlayıp onların benzeri bir şey üretmeye çalıştık. Aslında biz burada hurdaya çıkmış araçların çeşitli parçalarını değerlendirerek böyle bir araç üretmeyi başardık\" dedi. Araçta eski bir jipe ait 5900 cc motor ve şanzımanı olduğunu belirten Ünver, \"Yürüyen aksamında yine minibüslerde ve kamyonetlerde kullanılan çift tekerin defransiyel kısımlarını kullandık. Taşıyıcı sistemlerde yine eski bir jipin kol sistemlerini kullandık. Benzinli bir araç. Helezon kısımlarını kendimiz ürettik. Birçok boru ve diğer aksanları kendi üretimimiz. Burada başarıyı sağladık, güzel bir araç olduğuna inanıyorum\" dedi.



\"İNSANLAR ÖNÜMÜ KESİP FOTOĞRAF ÇEKİYOR\"



İmal ettiği aracın çevrede ilgi odağı olduğunu belirten Ünver, \"Aracımla dolaşırken insanlar önümü kesip sürekli birlikte fotoğraf çektirmek istiyorlar” dedi.



\"4-5 AY İÇİNDE YAPILABİLİR\"



Ünver, aracın üretimiyle ilgili verdiği bilgide, “Bu araca yaklaşık 2 sene uğraştık. Hergün vakit ayıramadığımız için uzun sürdü. Sürekli üzerinde durulursa bu tip bir araç 4-5 ay içinde yapılabilir\" dedi.



\"100 KİLOMETRE HIZA 6 SANİYEDE ULAŞIYOR\"



Bu araçlarını sürat yapmak için değil engelleri aşmak için kullanıldığını belirten Ünver, \" Sıfır kilometreden 100 kilometre hıza 6 saniyede çıkabilir. Normal yolda 160-170 kilometre hızlara da ulaşılabilinir, ama bu aracın amacı sürat yapmak değil engel aşmak. Arazilerdeki büyük engelleri yavaş yavaş aşarak yarışı bitirmek” dedi.



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