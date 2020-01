(Görüntülü Haber) Hollywood yıldızları Antalya'da

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- 54\'ÜNCÜSÜ düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali, Hollywood yıldızlarını ağırlıyor. Iraklılar için yaptığı paylaşımla ülkesinde hedef haline gelen Adrian Grenier, Fatih Akın hayranı Matt Dillon ve dünyaca ünlü sanatçı Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon, gazetecilerdin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



\'Şeytan Marka Giyer\' filmiyle ünlenen ABD\'li aktör Adrian Grenier, Uluslararası Antalya Film Festivali\'nin kapanış törenine katılmak için geldiği Antalya\'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde oynadığı \'Entourage\' dizisiyle dikkati çeken Grenier, dizi ve sinemada kalite arttığında rağbetin de arttığını söyledi. Oynadığı son dizinin kendisine başarı getirdiğini dile getiren Grenier, \"Dizilerde bizim için ağır koşullar yok. Daha çok tatildeymiş gibi çalışıyoruz. Bizim çalışma koşullarımız, saatimiz her gün 12 saat. Bizim işimiz mümkün olduğu kadar iyi vakit geçirmektir\" dedi.



IRAKLILAR İÇİN PAYLAŞIMI OLAY OLMUŞTU



11 Eylül 2011\'de, ABD\'de Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon\'u hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde attığı tweet ile ülkesinde hedef tahtası haline gelen Adrian Grenier, paylaşımında \"11 Eylül\'de hayatını kaybeden 2 bin 996 Amerikalı huzur içinde uyu. İşlemedikleri bir suçtan dolayı ABD işgali sırasında ölen 1 milyon 455 bin 590 Iraklı da huzur içinde uyu\" demişti. Bir gazetecinin bu paylaşımdan sonra kariyerinde sıkıntı yaşayıp yaşamadığını sorması üzerine ABD\'li aktör, \"Bu konuda kesin olarak bir şey söylemek çok zor. Çok kötü tepkiler aldım. Ancak hiçbirimizin gerçekleri söylemekten ve adaleti aramaktan çekinmemesi gerekiyor. Empati yapmak barışı bulmak için çok önemli bir şey\" yanıtını verdi.



\'AMERİKALILARIN AKSİNE\'



Bir gazetecinin \'Türkiye hakkında neler düşünüyorsunuz\' sorusuna ise Adrian Greneir, \"Amerikalıların çoğunun aksine, biraz bilgi ve eğitimim olmadığı için fikrimin olmasını istemem. O yüzden bilgi sahibi olmak isterim\" cevabını verdi.



MATT DILLON DA ANTALYA\'DA



Birçok ödül sahibi Oscarlı Hollywodd yıldızı Matt Dillon ise daha önce İstanbul\'a geldiğini söyledi. Türkiye\'yi çok sevdiğini belirten Dillon, festivale çağrılmaktan büyük onur duyduğunu söyledi. Hikaye anlatmayı seven biri olduğunu kaydeden Dillon, \"Ben tanınmak için oyunculuk yapmıyorum. Kendimi büyük bir yıldız olarak da görmüyorum. Birçok insan beni televizyonda gördüğü için tanıdığını söyleyebilir ama başkalarının beni gördüğü gibi değil kendi kişiliğimi korumam daha önemli. Birçok genç yıldız adayı gelip benden öğüt alıyor. Bu işi yıldız olmak için değil, sevdiğiniz için yapın diyorum\" diye konuştu.



\'FATİH AKIN\'IN FİLMLERİNİ BEĞENİYORUM\'



Türk sineması hakkındaki düşünceleri sorulan Matt Dillon, Fatih Akın\'ın filmlerini beğendiğini söyledi. Dillon, \"Duvara Karşı filmi Fatih Akın\'ın güçlü bir sinemacı olduğunu gösterdi. Akın, kendi sesini yansıtıyor, benzersiz, cesur ve risk alıyor. İleride onunla çalışabilirim. Ferzan Özpetek\'i de tanıyorum. Daha önce onunla çalışacaktık ama olmadı\" dedi.



HOLLYWOOD\'DAKİ TACİZ HABERLERİ: \'TİKSİNDİM\'



Matt Dillon, Hollywood\'daki taciz skandalıyla ilgili de konuştu. Dillon, \"Bu uzun yıllardır olan bir şey. Sadece adı geçen yönetmen (Harvey Weinstein) değil, başka kişilerin de çok yaptığı bir şey. Bu sektörün içinde bazı şeyleri duyuyoruz. O yönetmeni de duyuyorduk. Bir etik yönü, bir suç yönü var. Ben yaptıklarının suç boyutuna taşındığını bilmiyordum. Bu çok ince bir çizgi. Ben çok öyle dindar biri değilim ama gerçekten duyduklarımdan tiksindim\" ifadelerini kullandı.



ALAIN DELON\'UN OĞLU ANTHONY DELON DA ANTALYA\'DA



Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon da Antalya\'da ilk kez bulunduğunu söyledi. Daha önce İstanbul\'a geldiğini belirten Delon, 30 yıl önce geldiği İstanbul\'un uluslararası bir kent halini aldığını aktardı. Delon, \"Antalya\'ya geldiğimden dolayı çok mutluyum. Festivalin bu seneki mültecilere olan yönünün çok doğru olduğunu düşünüyorum. Sanat etkinliklerinin bunları daha fazla gündeme getirmesinin, medeni dünya tarafından öğrenilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum\" dedi.



Babası Alain Delon\'un aktörlük hayatını nasıl etkilediğini sorulması üzerine Anthony Delon, \"30 yıldır bu soruyu duyuyorum, Fransa\'da bu durum beni geri tuttu. Fransızlar kıskanç, ABD\'de olsaydım durum daha farklı olabilirdi. Fransa\'da herkes bir hata arıyor. İlk zamanlar çok daha zordu kendi adımla bir yere gelmem, bu durum 10 senemi aldı. Ama halk güzel şeyler yaptığınız zaman kim olursanız olun sizi seviyor\" diye konuştu.



\'ARTIK OYUNCULUK YAPMAYACAĞIM\'



Anthony Delon, Antalya\'da artık oyunculuk yapmayacağını açıkladı. \'Neden?\' sorusu üzerine Delon, şu cevabı verdi:



\"Benim ilk mesleğim deri ceket tasarımıydı. Aslında başarılıydım ama ortaklarım ile sorunlar yaşadım ve bu işi bırakmıştım. Ama her zaman kafamın bir yerinde bu iş vardı. Son dönemde yeniden başlamaya karar verdim. Derinin her şeyini ben yapıyorum. Bu işe yeniden başladığımda oyunculuğu bırakma niyetim yoktu ama artık başka işe gerek olmadığını anladım.\"



MÜLTECİLER KONUSU



Türkiye\'de 3.5 milyon mülteci olduğunu öğrendiğini kaydeden Delon, \"Bizim görevimiz mültecilere yardımcı olmak, batıya gelmeleri gerekiyor. Orada yaşamak pek mümkün değil. Çözmemiz gereken durum Suriye ve Irak\'taki durum. Birçok mülteci ülkelerine geri dönmek istiyor ama orada kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor\" diye konuştu.