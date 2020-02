(Görüntülü Haber) Hidrosefali hastası prematüre bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

İrfan ÖZŞEKER SİVAS, (DHA) SİVAS\'ta, prematüre olarak bin 120 gram ağırlığında hidrosefali hastalığı ile doğan Muhammet Tuğhan bebek, endoskopik ameliyatla sağlığına kavuştu. Sivas\'ta Büşra Nur (18) ve Çağrı Çınar (22) çiftinin ilk çocukları olan Muhammet Tuğhan, 26 haftalıkken bin 120 gram ağırlığında doğdu. Doğduğunda erken doğuma bağlı olarak solunum yetmezliği ve kafa içi kanama nedeniyle hidrosefali gelişimi yaşandı. Muhammet Tuğhan bebek, çok düşük kiloda olması ve küçük olması nedeniyle risk taşıyan endoskopik ameliyata alındı. Medicana Sivas Hastanesinde 1 saat süren başarılı ameliyat ve 2,5 aylık zorlu bir tedavi sürecinin ardından Muhammet Tuğhan bebek annesinin kucağında hastaneden taburcu oldu. Doğduğu ilk günden itibaren bebekle ilgilenen Medicana Sivas Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Hakan Şentürk, bebeğin sağlığına kavuşmuş bir şekilde taburcu olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Şentürk Bebeğimiz anne de erken doğum tehdidiyle 26\'ncı haftada doğdu. Hastamız doğduğunda solunumu güçlü değildi. Onu solunum desteğine aldık. Takibinde prematüre bebeklerde sık rastlanan intrakranial kanama problemiyle karşılaştık. Bu kafa içi kanama nedeniyle takibinde hidrosefali gelişimi oldu. Yani kafa içerisindeki kanamadan dolayı kafada genişleme ve baş çevresinde büyümeye başladı. Bunun takibinde kritik eşiğe ulaştığında biz buna bebek büyüdüğünde şant operasyonu yapmamız gerekiyordu. Ancak o sırada Mustafa Gürelik hocamızla görüştük, radyolojik tetkikleri neticesinde bunun endoskobik olarak tıkanıklığın giderilebileceğini söylediler ve ameliyata alındı. Neticesinde hastamız bu ameliyattan fayda gördü. Bebek burada 2,5 ay gibi yatışının neticesinde şu an 2 bin 100 grama ulaşarak taburcu oldu dedi . \'BAŞARILI AMELİYATLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU\' Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Gürelik, endoskopik yolla hidosefali ameliyatının beyin kanamalarında kullanılan başarılı bir operasyon olduğunu ifade ederek şöyle konuştu Bebeğimizi endoskopik yolla, hidrosefali dediğimiz bu hastalığa beyin omurilik sıvısının dolaşımı için başka bir yol açarak başarılı bir şekilde tedavi ettik. Bu sayede bebeğimizi sakınmış, korumuş ve ömür boyu da şanta bağlı hale getirmekten kurtulmuş olduk. Bebeğimiz için çözüm olan bu yöntem diğer hidrosefaliler içinde bir çözümdür ve seçenek olarak değerlendirilecek bir yöntemdir. Bebeğimizde de iyi sonuca ulaştık. Sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesini diliyorum. Prematüre doğan bebeğin küçük olmasından dolayı yapılacak her türlü operasyonun zor olduğunu ifade eden Gürelik, Hayati risk eninde sonunda taşıyabilir ama bebekler özellikle bu tür hastalıklarda biraz daha uyum sağlama kapasitesine sahip. Çünkü başları büyüyerek bu içerideki basınç artışını tolere edebiliyorlar ama bu da beyini olumsuz etkiliyor. Zeka geriliği, diğer gelişim geriliklerine yol açabilecek ağır sonuçları olabilecek bir tabloydu. Belki hayatta kalabilir ama bu tür ağır sonuçları olabilirdi. Mutlaka tedavi edilmesi gerekiyordu ama bu yöntem olmasa, uygulanamıyor olsaydı bebek en az 1,5 kilo olana kadar geçici yöntemlerle beyin omurilik sıvısını dışarı boşaltıp ancak o zaman şant takmak gerekecekti. Yine de bu kadar düşük ağırlıklı bebekte şantta sorunlu tekrarlayan ameliyatlar ve karmaşık sorunlara yol açabilecek bir seyir gösterebilirdi. Ama endoskopik yöntemle sorunsuz, başarılı, amacına ulaşan bir tedavi uygulayabildik. Ameliyat 30 dakika kadar sürüyor. Genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. Doğum ağırlığının düşük olması, bebeğin küçük olması her şeyi zorlaştırıyor dedi. Baba Çağrı Çınar ise bebeklerinin zor bir dönem geçirdiğini belirterek, Hocalarımız, doktorlarımız ellerinden geleni yapmaya çalıştı. Bebeğimizi sağlığına kavuşturdular dedi. Anne Büşra Nur Çınar\'da bebeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.