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Sağlık

(Görüntülü Haber) Hidrosefali hastası Elif, hayata tutunmak için yardım bekliyor

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- HİDROSEFALİ hastalığı nedeniyle beyninde su toplanan, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden Elif Nur Gedik (11), yaşam mücadelesi veriyor

11 Şubat 2018 15:49

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- HİDROSEFALİ hastalığı nedeniyle beyninde su toplanan, yürüme, konuşma ve duyma yetilerini kaybeden Elif Nur Gedik (11), yaşam mücadelesi veriyor. İnşaat işçisi baba Mustafa Gedik, eğitimini yarım bırakan kızı Elif Nur için gerekli cihazları alamadığını belirterek, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istedi.

İstanbul\'un Silivri ilçesinde yaşayan Mustafa ve Fatma Gedik çiftinin 4 çocuğundan Elif Nur Gedik\'in beyninde, yaklaşık 1 yıl önce geçirdiği menenjit sonrası aşırı su birikmeye başladı. İnşaat işçisi Mustafa Gedik, kızını memleketi olan Kastamonu\'nun Araç ilçesinde 6\'ıncı sınıfa gittiği Yeşilyurt Ortaokulu\'ndan alarak, tedavisini yaptırmak için çeşitli hastanelere götürdü. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde hidrosefali teşhisi konulan Elif Nur Gedik\'in başında, beynindeki sıvı toplaması nedeniyle büyüme meydana geldi. Elif Nur Gedik, önce yürüye, ardından da konuşma ve duyma yetisini kaybetti.

Doktorlar, aileye Elif Nur Gedik\'in beynindeki sıvıyı tahliye etmeye yarayan şant adı verilen tüp ve pompadan oluşan cihazlar gerekli olduğunu bildirdi. Maddi imkanı olmadığı için bu cihazları alamadığını anlatan baba Mustafa Gedik, bir ay içinde cihazları alması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

\"Kızımın tedavisi oldukça pahalı bir süreç. Elif Nur\'a her hafta 860 lira tutarında bir ilaç alınıyor. Ayrıca beynine şant takılması gerekli. Kızımın ameliyatı için Cerrahpaşa\'ya sevk edildik. Kızımın ölmesini istemiyorum. Bu cihazın fiyatını araştırdım. Yurt dışından getiriliyormuş. Fiyatı 24 bin lira. Bu rakamın yarısını devlet karşılıyor. Ancak kalan kısmını karşılayacak gücüm yok. Benim Bağkur\'a borcum var. Bir yıldır gitmediğim hastane kalmadı. Buradan yetkililere ve yardımseverlere sesleniyorum. Lütfen yardımcı olun. Kızım ölmesin, kurtulsun.\"

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