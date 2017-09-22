(Görüntülü Haber) Herakles Lahdi’nin benzeri Konya’da sergileniyor

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA, (DHA)- PERGE Antik Kenti’nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre’den Antalya’ya getirilen Herakles Lahdi’nin benzeri, Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.



Konya’nın Beyşehir İlçesi Yunuslar Köyü’nde Halil Ulukaya tarafından 1958 yılında tarla sürerken bulunan ve aynı yılın Temmuz ayında Konya Arkeoloji Müzesi’ne nakledilen Herakles Lahdi’nin içerisinden iki insan iskeleti çıktı. 250 santimetre boyunda, 130 santimetre eninde ve 170 santimetre yüksekliğindeki Herakles Lahdi’nin kapağıyla birlikte 8 ton ağırlığı bulunuyor.



Lahdin dört cephesindeki yüksek rölyefler tamamen sağlam dururken, lahdin cephelerindeki yüksek kabartmalarda ise Herakles\'in meşhur 12 görevine ait mitolojik tasvirleri yer alıyor. Kuvvet ve kudret timsali Herakles sırasıyla, öldürdüğü Nemea arslanının postunu sırtında taşıması, dokuz başlı su yılanı Hydra’nın öldürülmesi, Keryneia\'daki rüzgar gibi koşan geyiğin ve Erymanthos dağındaki yabani domuzun yakalanması, tüylerini ok gibi fırlatan kuşların mahvedilmesi yer alıyor. Elis Kralı Augeias\'a ait ahırın temizliği, Giritteki yabani boğanın ve Trakya Kralı Diomedos\'a ait hırçın atların yulara vurulması, Amazonlar kraliçesi Hippolyte ait kemerin alınması, Geryenes adlı ejder boğasının getirilmesi, Cerberus adlı köpeğin yer altından çıkarılması ve nihayet dünyanın batı ucunda bulunan Hesperid \'lere ait elmaların çalınması gibi zor işler, ustalıkla ve bütün incelikleriyle tasvir ediliyor.



Perge Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den Antalya\'ya getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde sergileneceği alana yerleştirilmişti. Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan alana yerleştirilirken lahit, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yapacağı açılış sonrası görülebilecek.

