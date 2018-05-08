(Görüntülü Haber) Hemşirelik haftasında beyaz önlüklerini giyerek ışık aldılar

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri \'ışık alma\' töreni ile meslek hayatlarına ilk adımı attılar. Düzenlenen törende, bölüme yeni başlamış öğrenciler ise beyaz önlüklerini giydi. İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, hemşirelik bölümlerinin diğer bölümlerden bir adım daha önde tutulduğunu vurgulayarak, “ Hemşireliğin zor bir meslek olduğunu kabul edelim. Sabır, şefkat ve sevgi bu meslekte çok önemli. O sevgiyi bir pınar gibi ayakta tutabilmek bizim için çok değerli” dedi. “MESLEK HAYATINDA İLETİŞİM ÇOK ÖNEMLİ” Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, öğrencilere meslek hayatlarında da iletişimin çok önemli olduğunu belirtti. Sevgiyi canlı tutmanın meslekteki başarıyla ilişkili olduğuna değinen Hacısalihoğlu, “İletişimi iyi kullanın. Hasta, hekim ve hemşire ilişkisinde en sihirli aracı iletişimin iyi kullanılabilmesidir. Ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Hastane ortamında bazen yaşanmaması gereken acı olaylar duyuyoruz. Her şey iletişimle başlar. Beyaz önlük geniş bir ailenin, sağlığın simgesidir” dedi. İlk Türk hemşiresi Safiye Hüseyin’i de anan Hacısalihoğlu, “Safiye Hüseyin, Çanakkale’de Mehmetçiğin hemşire annesidir. Fedakarlığı Türk hemşiresinin anaç yanını yansıtan tarihi bir şahsiyettir. Onu da bugün anmak gerekir” diye konuştu. “AYRIM YAPMADAN VE ADALETLE MESLEĞİNİZİ YAPIN” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cüneyt Ulutin,beyaz önlük giymenin öğrencileri bazı mecburiyetlere ittiğini belirtti. Öğrencilere mesleklerini adaletle ve ayrım yapmadan, herkese aynı özeni göstererek yapmaları gerektiğini söyleyen Ulutin, lambalı kadın olarak bilinen hemşire Florence Nightingale’in hikayesini anlattı. Nightingale’in Türk ve İngiliz yaralılara yardım etmek için geldiğini belirten Ulutin, “Bakım, pansuman hizmetlerini yerine getirmenin yanı sıra elinde fenerle koridorda gezerek acısı olan hastaların acısını dindirmeye çalışmıştır. Sizler de bugün o ışığı buradan alacaksınız. Siz de aynı yürek ve cesaretle hastalara bakımı, iyileşmeyi ve güler yüzü vereceksiniz” dedi. “SAĞLIK SİSTEMİMİZİN MERKEZİNE İNSANI ALMAK ZORUNDAYIZ” İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Şeyda Saydamlı, “Sağlık sistemimizin merkezine insanı almak zorunda olduğumuzu vurguladı ve şunları söyledi: “Bu meslekle, her yönüyle insanı görmemiz tanımamız mümkün olabilmektedir.Hasta yatış sürelerinin azalmasına, daha az tıbbi girişim bulunmasına uygun tedavi başlatılmasına bu bağlamda destek olmalıyız. Hemşirelerin, hastaların değerlendirip izlenmesinde de önemli rolleri vardır. Hemşirelerin hastalara verdiği bakım ile memnuniyet sağlanmış olacaktır. Bakım olmadığı zaman kaliteli bir hizmetten söz etmek mümkün olmayacaktır” dedi. Törende mezun olmuş öğrenciler de meslek hayatına geçiş yapacak arkadaşlarına tavsiyelerde bulundu. Konuşmaların ardından, birinci sınıf öğrencileri beyaz önlüklerini giyerken, dördüncü sınıf öğrencileri ise elindeki meşalelerle hocalarından ışıklarını aldı. Bu yıl Uluslararası Hemşireler Birliği’nin tüm dünya hemşirelerine verdiği tema “Sağlıklı Olmak İnsan Hakkıdır” idi. Törenin ardından verilen temayla ilişkili olarak üniversitede “Bakım için Hemşirelere Güven” başlıklı panel düzenlendi.