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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'nin 3'üncü Olağan Kongresi (3)

HDP EŞ GENEL BAŞKANI KEMALBAY: ASKERİ DE YAŞATMALIYIZ HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda başladı

11 Şubat 2018 18:27

HDP EŞ GENEL BAŞKANI KEMALBAY: ASKERİ DE YAŞATMALIYIZ



HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi, Ankara Spor Salonu’nda başladı. Kongrede konuşan Eş Genel Başkan Serpil Kemalbay, 2018 yılının özgürlük için mücadele edecekleri bir yıl olacağını söyledi. Serpil Kemalbay ezilenleri, sömürülenleri, barışı ve demokrasiyi savunacaklarını vurguladıktan sonra Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili şunları söyledi:



“Biz bu ülkede kanın durmasını istiyoruz. Barış içinde, müzakere sürecinde hakların birlikte olması için çaba harcadık. Mevcut iktidar bu imkanı ortadan kaldırdı. Burada bugün 11 askerin hayatını yitirdiği bilgisi geldi. Askerler de insan. Ve bizler insanı yaşatmalıyız. Askeri de yaşatmalıyız. Herkesi yaşatmak bizim sorumluluğumuzdur. HDP bu bilinçle bugüne kadar mücadele etti. Kendi yaşamından yola çıktı. Kimsenin, çocukları savaşa sürmeye hakkı yoktur.\"

 

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