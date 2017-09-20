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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'li Yıldırım: Referandumun şiddet, siyasi baskı ve tehditten uzak tecelli etmesini arzuluyoruz

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumla ilgili "Referandumun şiddetten, siyasi baskıdan ve tehditten uzak, oradaki halkın iradesinin sand

20 Eylül 2017 18:35

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin (IKBY) 25 Eylül\'de düzenlemeyi planladığı referandumla ilgili \"Referandumun şiddetten, siyasi baskıdan ve tehditten uzak, oradaki halkın iradesinin sandığa yansıması biçiminde tecelli etmesini arzuluyoruz. Bu konuda üzerimize bir şey düşerse yaparız\" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Yıldırım, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında, IKBY\'de yapılması planlanan \'bağımsızlık referandumu\'na ilişkin gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz\'ın, referanduma karşı oldukları yönündeki açıklamasını eleştiren HDP\'li Yıldırım, şöyle konuştu: 

\"Türkiye\'nin referandum tavrını, herhangi bir dış politika doktrinin bir yerine oturtabilmek kolay değildir. Başika krizi yaşanırken, Cumhurbaşkanı, İbadi için \'Benim kıratım değilsin\' diyordu. Söz konusu Kürt\'ün huzuru, mutluluğu, kendi statüsünü belirleme olunca \'kendi kıratı olmayanlarla\' Başbakanıyla birlikte görüşme yarışı içerisine girebilmektedirler. Biz, oradaki halkın sağlıklı karar verebilmesi ve iradesinin sandığa sağlıklı yansımasını arzularız. Bu ilkesel kararımızdır. Aynı şeyi Katalonya, Filistin halkı için de istiyoruz. Bizim, bu konudaki yaklaşımımızda bir ikirciklilik yoktur. Bütün dünya halklarına tanınmış olan self determinasyon hakkı evrensel bir haktır. Referandumun şiddetten, siyasi baskıdan ve tehditten uzak, oradaki halkın iradesinin sandığa yansıması biçiminde tecelli etmesini arzuluyoruz. Bu konuda üzerimize bir şey düşerse yaparız.\" 

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