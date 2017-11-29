(Görüntülü Haber) HDP'li Yıldırım: Ortada belge var mı? Var

Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, dün TBMM\'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yakın bazı isimlerin yurt dışında bulunan bir şirkete para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarını değerlendirdi. Olayın takipçisi olacaklarını söyleyen Yılıdırım, \"Ortada belge var mı? Var. Karşılıklı okunan sıralamalı tutanakları var mı? Var. Ortada milyon dolarlık para transferleri var. Vergiden kaçırılan paralar var\" dedi. HDP Hakkari Milletvekil Abdullah Zeydan\'ın Diyarbakır\'da görülen duruşmasının ardından gazetecilere açıklama yapan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yakın kişilerin yurt dışına para transferi yaptıklarına ilişkin iddialarını değerlendirdi. Olayın takipçisi olacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu: \"Dün arkadaşlarımız bu konuyu Meclis\'te gündeme getirdiler. Bugün ve yarın bu işin takipçisi olacağımızı açığa çıkardık. Erdoğan geçtiğimiz cuma günü, \'Bu belgeyi mahkemeye sunarsanız, mahkeme kabul ederse istifa edeceğim\' dememişti. \'Belgeyi gösterirseniz istifa edeceğim\' demişti. Bir de hangi yargı? Erdoğan\'ın \'Kararına saygı duymuyorum\' dediği yargı mı? \'Burada bir vesayet büroksasisi oluşturulmuş\' dediği yargı mı? 6.5 milyon insanın iradesini derdest eden, bugün de komedisinin bir parçasını gördüğümüz yargı mı? Türkiye\'de yargı mı var, AKP hukuk komisyonu mu var? Belge var mı? Var. Karşılıklı okunan sıralamalı tutanakları var mı? Var. AKP\'nin Grup Başkan Vekili dün çıkıp itiraf etti, \'Biz ülkeye dışarıdan para getirdik, ticaret yaptık\' dedi. Man Adası\'nda kurulan şirkette, o para transferi yaptıklarını iddia ettikleri ve bu halkın aklıyla alay ettikleri şirketin sermayesi 1 Sterlin. Ortada milyon dolarlık para transferleri var. Vergiden kaçırılan paralar var. Biz kendi deyimiyle söylüyoruz, kendisine iftira atmıyoruz. Cumhurbaşkanı çok fazla haysiyet cellatlığı yapıyor. Bu anlamda gururu, onuru, haysiyeti ortaya atan biri, kendi sözünün eri midir, değil midir, 80 milyon insanın takdirine bırakıyorum. Kaldı ki, dünkü belgeler ortaya sunulmazsa da bu toplumun büyük çoğunluğu, yolsuzluğun, rüşvetin, vergiden para kaçırmanın çok olağan bir devlet işleyişi haline getirildiğini AKP iktidarı marifetiyle zaten biliyor. Bu ülkede yargı mı kalmış? Yargıyı kendileri derdest etmedi mi? Böyle bir ortamda hangi yargıdan söz ediyoruz.\" Yıldırım, \"Bir de para transferinin tespitini yapacak kurum mahkeme değildir, bunların online sistem üzerinde taramalarıdır ve açığa çıkarılan belgeleridir. Ben, biraz sonra gidip Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi\'ne bir yakınıma para havale edeceğim. Para havale edip, etmediğimi buradaki adliyede mi arayacağım? Gideceğiz bankanın online sistemine bakacağız. Bu 80 milyon insanın aklıyla alay etmektir. Biz onların aklıyla alay ediyor muyuz? Biz sadece onların yaptıkları işleri açığa çıkarıyoruz. Kimsenin bu halkın aklıyla alay etme hakkı yoktur. Cuma Cumhurbaşkanı kendisi açıkladı, \'Oğlum, damadım, dünürüm, kardeşim\' 4\'ünün de swift belgeleri ortaya konuldu. Gidecek o bankaya soracak, \'bu para transferleriyle alakalı belgeler var mı yok mu?\' diye soracak. Mahkeme ortaya koyamaz\" diye konuştu. Kılıçdaroğlu\'nun iddialarını değerlendiren HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ise \"Man Adası\'nı haritada hala yüzde 90 kimse bilmezken, bu tartışmayı karartmanın, halkın bilgi alma hakkının önüne geçme yolu, HDP\'li milletvekillerine ceza mı vermektir ? Kürtler üzerinden, kendilerinin savunma yapamayacağı bir meseleyi kapatmak mıdır? Milletvekillerine bu kadar hızlı cevap verme saiklerin arkasında ne var? En hızlı yargılamalar, hukuk dışı yargılamalar neden HDP üzerinde yaşama geçiriliyor ? Bunların yanıtının verilmesini bekliyoruz\" diye konuştu.