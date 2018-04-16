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Politika

(Görüntülü Haber) HDP'li Özsoy: Kürt meselesi askeri yöntemlerle çözülemez

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, "Kürt meselesi, artık bölgesel sorun olarak dünyanın gündemine oturmuş durumda

16 Nisan 2018 00:46

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, \"Kürt meselesi, artık bölgesel sorun olarak dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bu sorun, askeri yöntemlerle çözülemeyecek sorundur\" dedi. 

HDP\'nin Dış Politikadan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Bingöl İl Başkanlığı\'nda partisince düzenlenen programa katıldı. Burada konuşan HDP\'li Özsoy, Kürt sorununun askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini savundu. Özsoy, şunları söyledi:

\"Şahsi kanaatim, bu devleti yönetenler dahil Kürtlerin artık eskiye dönmeyeceğini biliyorlar. 40 milyon Kürt, Ortadoğu\'nun tam ortasında bölgesel bir güç olmuş durumda ve önemli oranda Kürt meselesi artık bölgesel bir sorun olarak dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dünyanın önünde şu soru var; yeni Ortadoğu olduğu durumda Kürtler ne olacak? Nasıl bir statüleri olacak? Ortada kocaman bir sorun var ve bu sorun siyasi bir sorundur. Bu sorun, askeri yöntemlerle çözülemeyecek bir sorundur. Geçen gün Bekir Bozdağ, \'Suriye\'de hiçbir mesele askeri yöntemlerle çözülmez\' dedi. Güleyim mi, ağlayayım mı; bilemedim. Her yerde, askeri çözüm dışında bütün çözüm kanallarını kapatmış bir iktidar, dünyaya akıl verip meselenin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini söylüyor. Biz de onu söylüyoruz. Kürt meselesinde çözümsüzlüğü dayatan bütün iktidarlar, bir şekilde çökmüştür. Çünkü Kürtleri bir istikrar unsuru olarak siyasetin içerisine koymazsanız istikrarsızlık unsuru olmaya devam eder.\" 

\'ADİL SEÇİM OLSA YÜZDE 45\'E ULAŞMA ŞANSI YOK\'

HDP\'li Özsoy, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine de değinerek, şöyle konuştu:

\"Yarın adil bir seçim olsa Erdoğan ve Bahçeli\'nin yüzde 45\'e ulaşma şansı yoktur. Her geçen gün eriyen bir ekonomi var. Her geçen gün iflas bayrakları çekiliyor. Referandum çalışmalarında Bingöl mitingimizde söylemiştik. Referandum geçerse buradaki dükkanların yarısına kilit vurmak zorunda kalırsınız, dedik. Kimse bize inanmadı. \'Erdoğan gelecek, istikrar gelecek\' dediler. Alın size istikrar, hele bir başkan olursa asıl istikrarı siz o zaman görürsünüz. Neden? Bölgeyle Avrupa\'yla dünyayla ve Türkiye\'nin kendi içerisinde bu kadar çatışma ve kutuplaştırmaya dayalı politika izlerse bir hükümet, bu memlekette ne yatırım olur ne iş olur ne de huzur olur.\" 

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