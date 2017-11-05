(Görüntülü Haber) Hayat kurtarmak için 5 kilometre koştular

İSTANBUL, (DHA)- MEDICANA Sağlık Grubu tarafından organ bağışına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen \"Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız\" koşusu Caddebostan Sahili\'nde bu yıl 3. kez gerçekleştirildi. Nakil bekleyen 24 bin hasta için ter döken yüzlerce gönüllü sporcudan 46 yaşındaki eczacı Yalçın Doğu birincilik ipini göğüsledi. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak ve bilinirliği artırmak amacıyla Medicana Çamlıca Hastanesi tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusuna İstanbullular yoğun ilgi gösterdi. Caddebostan Sahili\'nde gerçekleşen etkinliğe Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, CEO’su Reha Özkaya, Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya ve Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Aydemir, nakilli hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte yüzlerce vatandaş katıldı. 5 kilometrelik koşu parkuru sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu. Koşuda eczacı Yalçın Doğu (46) birinci, Ahmet Yılmaz ikinci, Kemal Pekdemir ise üçüncü oldu. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, gümüş ve bronz madalyalarla Medicana Çamlıca Hastanesi’nden check-up hediye edildi. \"BAĞIŞIN ÖNEMİNİ SPORLA DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ\" Organ bağışını sporla birleştirmenin faydalı olacağını düşündüklerini belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya, “Türkiye’deki organ bağışı ihtiyacı her geçen gün artıyor. Organ bağışının sadece nakil bekleyenler için değil hepimiz için hayati olduğunun daha iyi anlatılabilmesi gerekiyor. Bu nedenle bunu sporla birleştirerek vurgulamayı amaçladık. Organlarımız sağlıklıyken bağışlayalım ki ileride organ bekleyen herkese umut olalım” dedi. “KADAVRADAN NAKİL SAYISI YETERLİ DEĞİL” Türkiye’de organ bağışı konusundaki farkındalık düzeyinin ihtiyaca yanıt verecek seviyeye ulaşmadığına dikkat çeken Medicana Çamlıca Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağatay Aydın, Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye genelinde hali hazırda nakli bekleyen 24 bin 768 kişinin bulunduğuna dikkat çekti. Hastaların çoğunun ailesinde canlı verici olmadığının altını çizen Prof. Dr. Çağatay Aydın, \"Dolayısıyla şu anda ülkemizde organ bekleyen hayatı risk altında çok sayıda hastamız var. Aynı zamanda ülkemizde kadavradan organ nakli sayısı fazla değil. Yüzde 70 canlıdan organ nakilleri yapabiliyoruz. Amacımız öldükten sonra toprak olacak organların başka insanlarda hayat bulması, onları hayatına kavuşturması. Bu etkinlikler de o nedenle düzenleniyor” diye konuştu. FARKINDALIK İÇİN 155 KM YOL GELDİ Koşunun birincisi eczacı Yalçın Doğu organ bağışına farkındalık sağlamak için Bursa’dan İstanbul’a geldi. 155 kilometrelik yoldan gelen Doğu, “Organ bağışını önemsiyorum düzenli olarak kan bağışı da yapıyorum. Yarışa destek vermek amacıyla Bursa’dan geliyorum. Organ bağışını önemsediğin için bu kadar yol geldim. Keyifli bir yarış oldu iyi bitirdik. Üniversiteden bu yana düzenli kan bağışçısıyım. Herkese de tavsiye ediyorum kime neyin ne zaman lazım olacağı belli olmuyor” dedi. Yarışmanın en küçük koşucularından 9 yaşındaki Adlen Kaya, 3 yıldır koştuğunu belirterek, “Gelin birlikte koşalım” dedi. Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, bitiş noktasında Türk Kızılayı\'nın oluşturduğu çadıra gelerek kan bağışında bulundu.