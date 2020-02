(Görüntülü Haber) Havva Nur azmetti, kanseri yendi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 16 ay önce yakalandığı kemik ve kemik iliği kanserini yenen Havva Nur Aydın (12), 5 ameliyat ve kemoterapi tedavisinin ardından tek başına yürümenin mutluluğunu yaşıyor. Antalya\'da oturan Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk Ortaokulu 6\'ncı sınıf öğrencisi Havva Nur Aydın, ilk döneminde okul yolunda sağ ayağında ağrı hissetti. İlk başta çarptığını ya da düştüğünü düşünerek durumu ailesiyle paylaşmayan Havva Nur, ağrıları geçmeyince durumu annesine anlatınca doktora götürüldü. Ağrı kesici krem veren doktor, \'Geçmezse yine gelin\' diyerek Havva Nur Aydın\'ı tavsiyede bulundu. Dayanılmaz ağrıların ardından ultrason ve röntgeni çekilen, tetkik ve muayene sonucu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edilen Havva\'ya, yapılan biyopsi sonucu kemik ve kemik iliği kanseri tanısı kondu. HASTALIK DÖRDÜNCÜ EVREDE Havva Nur Aydın, hastalığın 4\'üncü evrede olduğunu öğrendiğini, ardından üç ay kemoterapi aldığını anlatan Havva Nur Aydın, \"Ardından ameliyatla tümörün alınması gerekti. Bu tür ameliyatların İstanbul, Ankara veya İzmir\'de yapılabildiğini öğrendik. Ankara İbn-i Sina Hastanesi\'nde ameliyatımı oldum, diz kapağım ve ayak bileğime kadar olan bölümden tümör ve kemiğim çıkartılarak protez kemik kondu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne döndüm ve kemoterapiye devam ettim\" diye konuştu. TEDAVİ YÜZDE 94 OLUMLU Akciğerinde de 2-3 adet milimetrik kitleler olduğunu söyleyen Havva Nur, \"Kitlelerle ilgili kemoterapi almaya başladım. Ayağımdaki tümörün tedavi sonrasındaki tetkiklerinde yüzde 94 olumlu yanıt geldi. Tedavim halen devam ediyor. İki ay sonra ilaç tedavim bitecek. Hastalığım nedeniyle dondurduğum okuluma devam edeceğim. İlaçlarım çok yorduğu için ara vermek zorunda kaldım\" diye konuştu. ANNEME, \'BEN YORULDUM\' DEDİM Şu an tüm değerlerinin düzeldiğini söyleyen Havva Nur, \"Psikolojik olarak kendinizi düşürdüğünüz zaman, \'İstemiyorum\' dediğiniz zaman, beyninizde bittiğinde, vücudunuz pes ediyor. Neredeyse yoğun bakıma kadar gidiyorsunuz. Ben böyle hissettiğimde yoğun bakıma kadar gittim, üç ay yoğun bakımda kaldım. Çünkü anneme, \'Ben yoruldum, artık tedavi olmak istemiyorum\' demiştim. O da \'bu kadar savaştın, daha da savaşacaksın\' dedi. Ama ben beynimde bitirmiştim ve yoğun bakımlık olmuştum. Şu an kendimi iyi hissediyorum. \'Misafirdi geldi ve gitti\' diyorum. Ayağım kesilecekti, o da geçti, ameliyatlarım başarılı oldu\" diye konuştu. \'İYİ HİSSETMEK\' KİTABINI OKUYOR Okumaya başladığı kitabın adının \'İyi Hissetmek\' olduğunu, duygu ve durum tedavisine yardımcı olduğunu söyleyen Havva Nur Aydın, \"Bu kitap kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Kendi kendinize psikolojinizi nasıl düzeltebileceğinizi anlatıyor. Bilişsel davranış terapilerinden bahsediyor. Yani duygu durumunuzun karmaşık olduğu zamanlarda, içinden çıkmayı öğretiyor. Özgüven aşılıyor. Kısacası bu kitabı okuyarak terapi olmaya çalışıyorum\" dedi. \'56 KİLODAN 43 KİLOYA DÜŞTÜM\' Çok zor bir süreç yaşadığını kaydeden Havva Nur Aydın, \"Aldığımız ilaçlar çok ağır, ilaçlar nedeniyle saç, kaş dökülüyor, bir şey yemek içmek istemiyor insan. Aşırı kilo kaybı oluyor. Ben 56 kilodan 43 kiloya düştüm. Hastalık sürecinde insanlar size tuhaf bakıyor. Ama bunlara aldırmamak gerekiyor, kimin ne zaman, ne olacağı belli olmuyor\" diye konuştu. PROTEZ KEMİK VE DİZ TAKILDI Ankara\'da protez ameliyatı olduğunu, sol ayağındaki kemik ve kemik iliğindeki kanserli bölgelerin alındığını vurgulayan Havva Nur, \"Diz kapağımdan, ayak bileğime kadar protez kemik kondu. Ameliyatım 8.5 saat sürdü. Bir hafta sonra kangren oldum. Dikişli bölgeyi açıp yeniden dikmek ve o bölgeyi temizlemek zorunda kaldılar. Ayağımla ilgili 5 kez ameliyat oldum\" diye konuştu. Şimdi koltuk değnekleri olmadan yürüyerek özgürlüğüne kavuştuğunu söyleyen Havva Nur Aydın, \"Güzel havalarda dışarı çıkıp yürüyebiliyorum. Ayağımı kaybetmeden tekrar kullanmaya başladım. Önümüzdeki yıl tekrar okuluma başlayıp arkadaşlarımla buluşacağım\" dedi. 16 AY KANSERLE MÜCADELEYLE GEÇTİ Anne Hatice Aydın ise 16 ay öncesinin kemik kanserine karşı verilen mücadelenin başlangıç tarihi olduğunu söyledi. Hatice Aydın, \"Havva Nur 4 aylık kemoterapi sonunda Ankara\'da protez ameliyatına girdi. Sonrasında kemoterapi tedavisine devam edildi. Bu arada kanserli hücreler akciğerlerine kadar sıçradı. Yıldığımız zamanlar oldu. Kızımla birlikte üstesinden gelmeye çalıştık. 16 aylık mücadelemizde şu an hastalığın yüzde 70\'lik bölümünü tamamlandık. Şu anda her şey yolunda, her şey güzel gidiyor. Tüm annelere ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara şunu söyleyebilirim, kesinlikle pes etmeyin, mücadeleden vazgeçmeyin, moral ve beslenme çok önemli. İlk hasta da son hasta da biz olmayacağız. Biz başardık, siz de başarın\" diye konuştu.