(Görüntülü Haber) Havacılık Festivali Teoman konseriyle sona erdi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki İlçesi\'ne bağlı Umurbey Belde Belediyesi tarafından \'Görsel Tanıtım\' işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Havacılık Festivali \'Troya Air Fest\'in son akşamında, rock müziğinin ünlü ismi Teoman hayranlarıyla buluştu. Umurbey Beldesi sahilinde 4 gün devam eden Uluslararası Havacılık Festivali \'Troy Air Fest\'te\', renkli görüntüler ortaya çıktı. Çok sayıda çocuk, festivale gönüllü katılan uçakların pilotları tarafından Çanakkale Boğazı semalarında uçuruldu. Gündüzleri farklı etkinlikler düzenlenirken akşamları da Inna ve Kıraç gibi ünlü şarkıcılar konser verdi. Festivalin son akşamında Rock müziğinin sevilen ismi Teoman sahneye çıktı. Konserine \'Serseri\' isimli şarkısını söyleyerek başlayan Teoman, 2 saat boyunca sergilediği hareketli sahne performansıyla sevilen güzel şarkılarını söyledi. Teoman hayranları da sanatçının birçok şarkısına eşlik etti. Konser sonunda sahneye gelen Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş, ilk kez canlı olarak dinlediği Teoman\'ın performansını çok beğendiğini söyledi. Ardından da Teoman\'a bir çiçek hediye etti.