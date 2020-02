(Görüntülü Haber) HasFest'18 ile gençler senenin yorgunluğunu attı

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi’nde 3 yıldır Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen HasFest’18 kulüp etkinlikleri ile başlayıp İlyas Yalçıntaş ve Edis Görgülü konserleri ile devam etti. Üniversitenin Kadir Has Kampüsü’nde her sene öğrenciler tarafından düzenlenen bahar festivalinde bu sene de öğrenci kulüpleri damga vurdu. Senenin bütün stresini kulüp etkinliklerinde atan öğrenciler gün boyu, Dağcılık Kulübü ile düğüm atma workshop’u, ip inişi, ve çadırma kurma yarışması, HasMun ve Hukuk Kulübü ile bilgi yarışması, Sinema Kulübü ile video gösterimi, Halk Oyunları Kulübü ve Dans Kulübü gösterisi ve workshop’u, Müzik Kulübü ile Karaoke ve Akustik Performans, Chefschool ile SushiWorkshop’u gibi pek çok kulübün, üniversitenin bütün alanlarına yayılan etkinlikleri ile keyifli anlar yaşadı. Öğrenciler tarafından düzenlenen bahar festivali için Öğrenci Konseyi Başkanı M. Alperen Koz bu işi gönüllü olarak yaptıklarını ve çok güzel bir etkinlik oluşturduklarını söyledi. Öğrenci Konseyi Etkinlik Sorumlusu Elif Aybike Ergin ise, \"Festivalimiz bütün okula yayılmış durumda. Okul dışından da katılım aldık. Bilgi yarışmamız var. Halat çekme, çuval yarışı gibi sokak oyunları oynuyoruz, Dans gösterilerimiz oluyor. Edis ve İlyas Yalçıntaş ise sanatçı konuklarımız\" dedi.