T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Hamburg’da Fatih Akın’ın son filmi ‘Solgun’un galası düzenlendi (1)

Yakup Asgerzadeh, Hamburg, 22 Kasım, (DHA)- Hamburg Senato Belediye Başkanı Olaf Scholzun eşliginde Yönetmen Fatih Akın ve Oyuncu Diane Kruger kentin Altın Defterini imzaladilar

22 Kasım 2017 17:15

Yakup Asgerzadeh, Hamburg, 22 Kasım, (DHA)- Hamburg Senato Belediye Başkanı Olaf Scholzun eşliginde Yönetmen Fatih Akın ve Oyuncu Diane Kruger kentin Altın Defterini imzaladilar. Almanya’nın Hamburg kentinde Türk asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın yönetmenliğini yaptığı Solgun (Aus dem Nichts) filminin galası Hamburg’daki Dammtor Cinemaxx’da yapıldı. Galaya ve filme ilgi büyük oldu. Gala öncesi Hamburg Belediye Sarayı’nda (Rathaus) yapılan törene katılan Fatih Akın ve başrol oyuncularından Diane Kruger Altın Defter’i imzaladı. NSU cinayetlerini konu alan filmin ekibini belediye sarayında misafir eden Eyalet Başbakanı Olaf Scholz’un (SPD), “NSU cinayetleri gibi böylesine aktüel ve ilginç bir konuyu film yapan Fatih Akın’ı kutluyorum. Fatih Akın gibi başarılı ve büyük bir yönetmenin Hamburglu olmasından dolayı gururluyuz” dedi. Filmin senaryosunu Hark Bohm ile birlikte yazan Fatih Akın’ın “Solgun” adlı filmi 23 Kasım’dan itibaren sinemalarda gösterime girecek. Başrol oyuncusu Diane Kruger’in yanı sıra Numan Acar, Ulrich Tukur, Johannes Krisch gibi isimler filmde rol aldı. Film, kocasını ve oğlunu bir bombalı saldırıda yitiren genç bir kadının öyküsünü anlatıyor. Solgun, Uluslararası Yarışma bölümünde büyük ödül için mücadele eden 18 film arasında gösteriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yakup Asgerzadeh HamburgKasım DHA Hamburg Senato Belediye Başkanı Olaf ScholzunYönetmen Fatih AkınOyuncu Diane KrugerAltın DefteriniAlmanyanın HamburgTürkAlmanFatih AkınınSolgun AusNichtsHamburgdaki Dammtor Cinemaxxda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24