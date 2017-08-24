T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Haldun Dormen’in sahnelediği komedi fuarda: 'Sevgilime Göz Kulak Ol'

İZMİR(DHA)- FOLKART'IN Ana Sponsoru olduğu 86

24 Ağustos 2017 13:32

İZMİR(DHA)- FOLKART\'IN Ana Sponsoru olduğu 86.İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), tüm hızıyla devam ediyor. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda Alice Harikalar Diyarında sirk tiyatrosu dün son oyunlarında yine izleyenleri büyülerken, Mogambo Caz Geceleri’nde ise usta sanatçı Vedat Sakman müzikseverlerle buluştu. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ise bugün \'Sevgilime Göz Kulak Ol\' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Folkart’ın Ana Sponsoru olduğu 86.İEF yine hareketli ve dopdolu bir gün geçirdi. Mogambo Caz Geceleri’nde ise usta sanatçı Vedat Sakman müzikseverlerle buluştu. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda Alice Harikalar Diyarında sirk tiyatrosu dün son oyunlarında yine izleyenleri büyüledi. Müzik yaşamına İzmir’de henüz lisede okurken başlayan usta sanatçı Vedat Sakman, Mogambo’da cazseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gitarıyla sahneye çıkan Sakman, geçmişten günümüze sevilen eserlerini seslendirdi. HALDUN DORMEN SAHNELİYOR Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu\'nda gösteriler ve oyunlar hız kesmeden devam ediyor. Açıkhava Tiyatrosu’nda bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen ve başrolünü Zihni Göktay’ın oynadığı Hisse-i Şayia ikinci kez sahnelenecek. İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde ise \'Sevgilime Göz Kulak Ol\' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. 1900\'lerin başında; güzel, çapkın, neşeli Amelie’nin ve hayranlarının öyküsünü anlatan \"Sevgilime Göz Kulak Ol\" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluşacak. 2 perdelik komediyi sahneye Haldun Dormen koyuyor. Oyunda ünlü isimler rol alıyor. Aydan Şener, Deniz Arcak, Bülent Alkış oynuyorlar. 11 kişilik kadronun diğer kişilerini ise tiyatro dünyasının kıdemli oyuncuları Ferdi Akarnur, İsmail Düvenci, Tayfun Yılmaz, Gökhan İçöz, Sadi Özen ile genç yetenekler Gazi Şeker, Efe Yeşilay, Mehmet Baran Erdoğan, Kübra Madak canlandırıyor. FATİH ERKOÇ MOGAMBO’DA Perşembe günü Mogambo Caz Geceleri’nde ise Fatih Erkoç sahneye çıkacak. Caz müziğin duayen ismi Fatih Erkoç, cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FOLKART Ana SponsoruEnternasyonal FuarıKültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda Alice Harikalar DiyarındaMogambo Caz Geceleri’ndeVedat SakmanKültür Merkezi’ndeGöz Kulak OlBüyükşehir BelediyesiFolkart’ın Ana Sponsoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24