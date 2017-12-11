(Görüntülü Haber) Hakan Çavuşoğlu: Zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) – BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun ser bir şekilde eleştirerek, “Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu” dedi.



AK Parti İnegöl İlçe Teşkilatının Kültürpar\'ta yapılan 6. olağan kongresinde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da katıldı. Başkan Adem Demirel’in aday olmadığı seçim, Mustafa Ersan\'ın adaylığında tek liste ile gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, karmaşık duygular yaşadığını belirterek, \"Böyle bir teşkilatın bir parçası olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yeni ilçe başkanımız bu çıtayı daha yükseğe çıkaracaktır. Bende kısa bir süre önce Alper Taban kardşeime belediye başkanlığını devrettim, inanıyorum ki daha iyisini yapacaktır. Eğer teşkilat varsa oranın belediye başkanı daha güçlüdür\" diye konuştu.



AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, “Bütün geçmiş ilçe başkanlarımıza,yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bugün bayrağı devralacak olan Mustafa Ersan ağabeyimiz de teşkilatımıza çok emek vermiştir, bu bayrağı daha iyi yererle getireceğine inanıyoruz\" dedi.



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’da, 16 yıl sonra bile kongrelerin büyük coşku içerisinde gerçekleştiğini belirterek, \"Bu coşku ve ruhu muhafaza etme 2023-2051 ve 2071’e gelecek nesillere aktarmak için çok önemli bir dönüm noktasıdır\" ifadelerini kullandı. Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynandığını belirten Çavuşoğlu, çevremizde kan, gözyaşı ve savaş yaşandığını kaydetti. Çavuşoğlu şöyle devam etti:



\"Hemen şöyle etrafımız baktığımızda kan, gözyaşı ve savaş. Ama Türkiye’nin her türlü girişime rağmen, milletin bu tavrı edası ve düşüncesi bunlara müsaade etmedi. Türkiye’yi Suriye politikasına almak istediler. Teslim almak istediler. Türkiye’yi de balkanlaştırmak istediler. Milletimizin ufku ve inancı hiçbir zaman için bu olayla prim vermedi, Bölgemiz adeta bir ateş çemberi, bölgemizin hassasiyetlerini taşımaya birileri kasıtlı olarak cüret gösteriyor. Bölgemizde ısrarla bir ateşin ortasında bırakmak, çekişmenin içine sevk etmek istiyor. İşte Suriye, Kuzey Irakta ve Suriye’de yaşananlar. Libya, Tunus ve gönlümüzün mahsubu ve mağruru Kudüs. Hiçbir uluslar arası metinde yer verilmediği halde bugün ne yazık ki bir devlet Kudüs’ü başkent ilan etme cüretini gösteriyor. Müslümanların sinir uçların dokunmak suretiyle onları provoke etmekten başka bir şey değildir. Kalbimin bir yarısı Mekke, bir yarısı Medine onun üzerinde bir tül Kudüs. Sadece İslamiyet için değil gerçekten müstesna bir yer. Bakınız, bugün Kudüs peygamber efendimizin miraca yükselişini tecelli ettiği bir yerdir. Bugün Kudüs ,Hıristiyanlar içinde çok önemlidir. Böyle kutsiyet addettiğimiz bir yeri birileri masa başında alınan kararlar ile ateşin içine atmaya çalışıyor. Kudüs bizim gönlümüzün ta içinde yer alıyor, unuttukları bir şey var Kudüs Allah’ın da muhafazası altındadır. Onun için benim söylemek istediğim bir şey var, ey İslam coğrafyası, koca koca devletler, altından petrol akan ülkeler, başınıza iki elinizi alın artık düşünün yeter, bir olalım diri olalım. Bunu yapmak zorundayız, sayın Cumhurbaşkanımız feryat ediyor, dilinden dökünen sözler yüreğinden kopup gelenlerdir. Bugün, dün liderler ile temaslar kuruyor, bu olmaz diyor. Putin’le görüşüyor, papa ile görüşüyor, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın başkanı olarak Arap ülkelerini toplamaya karar veriyor. Bugün liderimiz hoyratça karar alanlara karşı, \'durun dünya 5’ten büyüktür\' diyorsa sizleri arkasında hissettiği için bunu söylüyor. Türkiye hem tarih yazıyor, hem tarihi yaşıyor. Biz sıradan bir parti değiliz, bizim partimizin 2 bin yıllık kadim değerleri olan bir davadır. Biz, parti olarak 2001 yılında ortaya çıkarken sıradan bir parti olarak ortay çıkmadık, milletimiz gibi düşünen ,geleceğe onun gibi bakan bir liderin etrafında kenetlenerek bu yola çıktık. İlk iktidara geldiğimiz andan itibaren bunlar gidici dediler, bir şeyi unuttular oda milletin adamı olarak nitelendirdiğimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ben kefenimi giydim de bu yola çıktım dedi. 12 seçimdir milletin önüne gidiyoruz, yürü Tayyip Erdoğan ardında biz varız diyor.”



SENARYONUN TAMAMEN BİR FİGÜRANIDIR KILIÇDAROĞLU



Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, konuşmasında ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılırdaroğlu\'na da ağır eleştirilerde bulundu. Çavuşoğlu, \"Uluslararası yazılan senaryonun tamamen bir figüranıdır Kılıçdaroğlu. Türkiye ile muhalefet etmekle Tayyip Erdoğan ile muhalefet etmeyi karıştıran, uluslararası odaklar tarafından düğmeye basıldığında buradan ses veren zavallı bir adamın tekidir Kılıçdaroğlu. 2013’te ağaç arkasına gerçek hükümeti devirmeye çalıştılar, millet fırsat vermediler. Yapmadıkları çirkeflik kalmadı. Ama 30 Mart seçimlerinde millet kitleler halinde sokaklara çıkarak Cumhurbaşkanının etrafında kenetlendi ve onlara cevap verdi.\" dedi.



YENİ BAŞKAN MUSTAFA ERSAN



Konuşmaların ardından tek liste ile gidilen seçimde Mustafa Ersan, AK Parti İnegöl ilçe Başkanlığı görevine getirildi.