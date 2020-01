(Görüntülü Haber) Günün bilgisiyle yola çıktı 'Aklımda Deli Sorular'ı yazdı

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)- TUBA Köseoğlu Okçu, herkesin kafasına takılan soruların bilimsel yanıtlarını \'Aklımda Deli Sorular\' adlı kitapta bir araya getirdi. Okçu, Hürriyet Kitap tarafından yayımlanan ve 533 bilginin yer aldığı kitabını D&R Kanyon\'da gerçekleştirilen etkinlikte imzaladı. Yaşamın içinde sıkça duyduğumuz ama nedenini, nasılını bilmediğimiz 533 sorunun yanıtı Tuba Köseoğlu Okçu tarafından hazırlanan ‘Aklımda Deli Sorular’ kitabında yer aldı. Kitap, bilgi verirken gülümseten bir genel kültür kitabı olmasıyla okuyucunun ilgisini çekiyor. Yazar Okçu, kişisel Facebook hesabından yayınlamaya başladığı \'Günün bilgisi\' uğraşısını kitaplaştırma serüvenini şöyle anlattı: \"Bu serüven en başta kitap olarak başlamadı. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum ve 2015 yılının ağustos ayında bir sabah uyandım ve eşime \'Biz sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyoruz ama çok anlamlı şeyler değil ve ben o yüzden bugün kendi kendime bir şey başlatıyorum\' dedim. \'Günün bilgisi\' başlığıyla her gün Facebook hesabımdan yeni bilgi paylaşmaya başladım. Okuduğum kitaplardan, seyahatlerde öğrendiğim bilgilerden paylaşmaya başladım. Bu çok ilgi gördü. Belli zaman sonra sipariş sorular gelmeye başladı. Hafta boyunca hazırladığım içerikleri her sabah ilk iş Facebook\'ta yayınlayarak devam ettim. 2017\'de Hürriyet Kitap\'tan kitap yapmam yönünde bir öneri gelince hobim bir kitaba dönüştü.\" \"DOĞRU BİLGİYE ULAŞMANIN ZOR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM\" Sosyal medyayla birlikte günümüz insanının devamlı bilgi bombardımanına tutulduğunu ifade eden Tuba Köseoğlu Okçu, \"Günün bilgilerini paylaşmaya başlamadan evvel de sosyal medyada her bilgiye güvenilmeyeceğini biliyordum. Ama gerçek ve doğru bilgiye ulaşmanın bu kadar güç olduğunu bilmiyordum. Bildiğiniz ünlü yazarların bile kitaplarında yazdıkları bilgilerin doğru olmadığını görmek beni çok şaşırttı. Her ne kadar sırf sosyal medya üzerinden kendi arkadaşlarımla paylaşıyor olsam da edindiğim bilgiyi birkaç kaynaktan teyit etmeye çalışıyordum. Devamlı bilgi bombardımanı altındayız herkes bir şeyler söylüyor. Bunun doğruluğunu teyit etmeden kabul etmek çok büyük riskmiş onu gördüm\" dedi. \"ÖNÜNÜZE GELEN HER BİLGİYE İNANMAYIN\" Bilgileri toparlama sürecinde referans kitaplardan ve seyahatlerinden faydalandığını anlatan Okçu, \"Ağırlıklı olarak referans kitapları okurum. O kitaplarda altını çizdiğim çok yer vardı. Başta sermayem oralardı. Gittiğim seyahatlerde edindiğim bilgiler vardı. Onları hep not ederim. Daha sonra bu tür bilgileri edinebileceğim kaynakları araştırdım. Gerek Fransız, gerek İngilizce kaynaklardan bu tür kitaplar satın almaya, filmler izlemeye başladım\" diye konuştu. Okçu, doğru bilginin peşinde olanlara ise şu tavsiyelerde bulundu: \"Önlerine çıkan her bilgiye yüzde yüz doğrudur diye inanmasınlar. Ben bu kitapta onu öğrendim. Her şeyi kontrol ve teyit etmek, araştırırken birden fazla kaynağa gitmek gerekiyor. Çünkü bazen yanlış bir bilginin beş kaynakta bile tekrar edildiğini görüyorsunuz. Ama doğru bilgi o değil. Herkesin bilgiye çok rahat ulaşılabildiği bir dönemdeyiz ama doğru bilgiye ulaşmak çaba gerektiriyor. Bence o çabayı herkes gösterirse daha güzel bir dünya olur.\" \"TAM BİR BAŞUCU KİTABI\" Kitabı imzalatan Esra Soydan, \"Araştırıp bilgi edinmeyi seven bir insan olduğumdan benim için son derece tatmin edici bir kitap. Çünkü hakikaten kitabı açtıkça değişik bilgileri karşınızda bulduğunuzdan çocuk gibi seviniyorsunuz. Aklınıza gelmeyen sorular karşınıza çıkınca \'Bu neden böyle\' diyebiliyorsunuz. Herkesi mutlu edecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kısa kısa bilgiler içerdiğinden uzun soluklu okumayı tercih etmeyenler için de bir başucu kitabı\" ifadelerini kullandı. Okuyuculardan Figen Gürman ise bu kitapta birçok bilginin ölümsüzleştiğini belirterek yazar Köse\'ye teşekkür etti.