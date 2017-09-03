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(Görüntülü Haber) Gülşen'den bayram konseri

Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla),(DHA)- BODRUM'daki bir kulüpte sahneye çıkan Gülşen, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu

03 Eylül 2017 13:58

Hülya ELTEŞ/ BODRUM (Muğla),(DHA)- BODRUM\'daki bir kulüpte sahneye çıkan Gülşen, söylediği birbirinden hareketli şarkılarla yerli ve yabancı tatilcileri coşturdu. Pop müziğin ünlü isimlerinden Gülşen, Gümbet Barlar Sokağı\'ndaki Pasha Club\'da konser verdi. Kendisine eşlik eden 4 dansçı ile birlikte sahnede bir an olsun durmayan Gülşen\'e eşi Ozan Çolakoğlu da kabinde destek verdi. \'Bangır Bangır\' isimli parçası ile sevenlerinin karşısına çıkan Gülşen, daha sonra \'Yatcaz Kalkcaz\', \'Bir Fırt Çek\', \'Irgalamaz Beni\' ve \'Bu Gece\' isimli parçaları ile konserine devam etti. Dansları ile göz dolduran Gülşen\'in konserini yaklaşık 2 bin kişi izledi. Sahneye beyaz göğüs dekolteli bir elbise ile çıkan Gülşen\'in dansçıları ise sahnede beyaz kıyafet ile yer aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, sahne performansıyla bol bol alkış aldı. Herkese iyi eğlenceler dileyen Gülşen, \"En güzel şarkılarımızla bu bayram gecesini daha da güzel ve mutlu hale getirmeyi planlıyoruz. Ozan Çolakoğlu ile birlikte bol bol şarkı söyleyelim bu akşam\" dedi. Yaklaşık 1 saat sahnede kalan Gülşen, yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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