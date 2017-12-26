T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Güliz Ayla, D&R’da sevenleriyle buluştu

İSTANBUL, (DHA)- YENİ albümü "Parla"yı kısa bir süre önce piyasaya çıkaran şarkıcı Güliz Ayla, D&R Kanyon'da sevenleriyle buluştu

26 Aralık 2017 17:51

İSTANBUL, (DHA)- YENİ albümü \"Parla\"yı kısa bir süre önce piyasaya çıkaran şarkıcı Güliz Ayla, D&R Kanyon\'da sevenleriyle buluştu. Ayla, eski ve yeni birçok şarkısını akustik olarak seslendirdi. 


 

D&R\'ın \'yeni yıl performansları\' kapsamında sevenleriyle buluşan Güliz Ayla, akustik performansının ardından albümlerini de hayranları için imzaladı. Yeni albümü için oldukça yoğun bir hazırlık aşamasından geçtiklerini söyleyen Ayla, şu ana kadar çok güzel tepkiler aldıklarını ve her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi. Albümün ilk klibini \"Bilirkişi\" isimli hareketli şarkısına çeken Ayla, \"Bu şarkı için hareketli ve bir yaz şarkısı gibi diyenler oldu. Klibi de güneşli bir günde çektik zaten ama kış gününde bu havayı yakalamak biraz zor oldu. Bir yaz şarkısı gibi duruyor aslında ama ben şarkıların mevsimi olduğunu düşünmüyorum. Hareketli bir şarkıyla çıkmak istedim, hepsi bu\" dedi.


 

\"DİNLEYİCİLERLE BU KADAR YAKIN OLMAK ÇOK GÜZELDİ\"


 

Bu tür buluşmaların kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Ayla, \"İnsanlarla şarkı söylemek, özellikle kendi şarkılarınızı söylemek sizi aşırı besleyen ve mutlu eden bir durum. Akustik bir şekilde böyle bir buluşmayı ilk kez yaptık aslında. Daha önce imza günlerimiz olmuştu ama performanslı yapmamıştık. Dinleyicilerle bu kadar yakından buluşmak çok güzel oldu\" diye konuştu.


 

\"2018 YILINDAN BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR\"


 

2018 yılından büyük beklentileri olduğunu dile getiren Ayla, \"2017 yılından çok fazla bir şey beklememiştim. Bütün isteklerimi bu yıla biriktirdim. Bu yılın kişisel olarak bana çok iyi geleceğine inanıyorum. Gerçekten iyilerin ve birlikte olmayı hak edenlerin birlikte kalacağına inanıyorum. Bu yıla bu kadar bel bağlamamıştım ama 2018\'e resmen bel bağlıyorum. Sağlık başta olmak üzere herkese iyi bir yıl diliyorum. Umarım bu yıl herkese şans getirir\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA YENİGüliz Ayla D&R KanyonAylaGüliz AylaYeniAlbümünKlibiBirHareketliBU KADAR YAKIN OLMAKGÜZELDİ"   BuAkustikDahaDinleyicilerleYILINDAN BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR"   2018BütünBuGerçektenSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24