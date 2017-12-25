(Görüntülü Haber) Gülben Ergen hayranları imzaya 'kırmızı biber'le geldi

İSTRANBUL,(DHA) - ÜNLÜ sanatçı Gülben Ergen \'Yansın Bakalım\' isimli yeni şarkısının ilk imza gününü D&R Marmara Forum Alışveriş Merkezi\'nde gerçekleştirdi. Sevenlerinin yoğun ilgisi karşısında oldukça mutlu olan Ergen, \"Kırmızı biberle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladık\" dedi. Gülben Ergen listelerdeki ilk sırada yer alan söz ve müziği Sezen Aksu imzalı \'Yansın Bakalım\' isimli yeni şarkısıyla uzun bir aradan sonra ilk defa D&R Marmara Forum Alışveriş Merkezi\'nde sevenleriyle bir araya geldi. Ellerinde kırmızı biberle imza almaya gelen sevenleri, Ergen ile tanışmak ve albümü imzalatmak için saatler öncesinden sıraya girdi. \"İLK DEFA CD VE KIRMIZI BİBERİ YAN YANA GÖRDÜM\" Sevenlerinin sosyal medyaya kırmızı biberle yükledikleri resimlerle mest olduğunu belirten Ergen, \"Yansın Bakalım\'ın ilk imza günü , kırmızı biberlerle sosyal medyaya yükledikleri resimlerle beni mest ettiler. 26 yıllık meslek hayatımda ilk defa bir CD ile kırmızı biberi yan yana gördüm. Sezen Aksu sözlerinin efsanevi gücü ve etkisi. Kırmızı biberin kime lazım olduğunu biz söylemiyoruz\" diye konuştu. Kısa sürede çok güzel bir başarı yakaladıklarını dile getiren Ergen, \"Çok güzel, kalabalık bir imza günü, insanlara dokunmak, nefeslerini ve seslerini bu kadar yakından duymak benim için çok değerli\" ifadelerini kullandı. \"2017 DÖRT DÖRTLÜK GEÇMEDİ\" 2017\'nin mükemmel geçmediğini fakat 2018\'nin daha iyi geçeceğini söyleyen Ergen, \"Hiç bir şey mükemmel değil, 2017 tabi ki dört dörtlük geçmedi. Ama 2018, 2017\'den daha güzel olacak\" dedi. 2018\'den sağlık beklediğini aktaran Ergen, ruh ve beden sağlığı olduktan sonra gerisinin hallolduğunu söyledi. Ergen, \"Ülkem için barış diliyorum. Terörden, şiddetten uzak bir yıl olsun. Kadına, çocuğa, hayvana, yaratılmış olan bütün canlıya şiddetten uzak olalım\" diye konuştu.