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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Gönüllü olarak öğrencileri konservatuvara hazırlıyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğretim görevlisi Özge Güncan, 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz piyano dersleri vererek onları konservatuvar sınavlarına hazır

12 Nisan 2018 14:53

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı öğretim görevlisi Özge Güncan, 7-12 yaş arası çocuklara ücretsiz piyano dersleri vererek onları konservatuvar sınavlarına hazırlıyor. Öğretim görevlisi Özge Güncan, gönüllü olarak hafta sonları Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Özdilek Kültür ve Sanat Merkezi\'nde çocuklara piyano etiğimi veriyor. Her yıl 12 çocuğa piyano eğitimi verdiğini belirten Güncan, \"Daha fazla çocuğa bu eğitimi vermek istiyoruz, ancak eğitimler birebir yapılıyor. Burada da konservatuarda olduğu gibi tek tek her çocuğun yüreğine dokunmak gerekiyor. Belediyenin bu tür merkezleri sayesinde çocuklara müzik kapıları açılıyor. Buradan aldıkları eğitimden sonra çocuklar hangi yaşta olursa olsun, müzikle barışık bir dünyaya adım atmış oluyorlar\" diye konuştu. Eğitimlere katılan çocukları aynı zamanda konservatuvar sınavlarına da hazırladıklarını belirten Güncan, \"Buradaki her 10 çocuktan 1-2 çocuğumuz konservatuara geçiş yapabiliyor. Diğer illere giderek halen piyano eğitimlerine devam eden öğrencilerim de var. Zaman zaman bana sosyal medya üzerinden videolarını atıyorlar. Bu çok mutluluk verici\" dedi. Piyano kursuna katılanlardan Nisa Zeytinbaş, 2 yıldır piyona çaldığını belirtirken, eğitimlere bu yıl başlayan Ayşegül Güder ise hedefinin konservatuvar olduğunu söyledi.

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