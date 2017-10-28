(Görüntülü Haber) Geleceğin doktorları beyaz önlüklerini giydi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencileri düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydi.





İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1\'inci sınıf öğrencileri için Gaziosmanpaşa\'da bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde \'geleneksel beyaz önlük giyme töreni\' düzenledi. Erhan Zafer Akgüç Konferans Salonu\'nda düzenlenen törene İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Gaziosmanpaşa Hastanesi Yönetimi, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.





\"MUTLULUĞUN EN KIYMETLİSİ BAŞKALARINI MUTLU EDEBİLME BECERİSİDİR\"





Törenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, \"Bugün hakikaten anlamlı ve önemli bir gün. Biz her sene beyaz önlük giyme törenini gerçekleştiriyoruz. Bize bu güzel duyguyu yaşatan sevgili gençler, mutluluğun en kıymetlisi başlarını mutlu edebilme becerisidir. Biz mutluluğu böyle tarif ediyoruz. Gençlere öncelikle teşekkür ediyorum. Ayrıca çok kıymetli olan başka bir şey de öğrencinin farkındalığı, fedakarlığı, enerjisi, özverisidir. Biz bu duyguların her öğrencinin içinde saklı olduğunu düşünüyoruz. Biz bu duyguları açığa çıkaracağız inşallah. Üniversitemiz giderek büyüyor, yeni kampüsler yapılıyor fiziki mekanlar genişliyor. Bulunduğunuz mekan aileler mutlaka fark etmiştir, Türkiye\'nin sayılı son derece donanımlı hastanesi. Birçok ilk burada gerçekleşti\" dedi.





\"BEYAZ ÖNLÜK BİZİM ÜNİFORMALARIMIZDIR\"





Törene ilişkin görüşlerini paylaşan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Demir Budak, beyaz önlüğün hekimlerin üniforması olduğunu dile getirdi. Öğrencilerden yana çok umutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Budak, asıl zorluğun bundan sonra başladığını ve hekimlik mesleğinin zor sorumlulukları olduğunu aktardı. Prof. Dr. Budak, \"Bugün 1\'inci sınıf öğrencilerimiz ilk defa beyaz önlüklerini giyecekler, bu bizim geleneksel törenimiz. Beyaz önlüklerimiz bizim üniformalarımız. Beyaz önlüğü ömür boyu kirletmeden beyaz renginin özelliği içerisinde onurla, başarıyla taşımaları için öğrencilere ailelerinin huzurunda kendi ellerimizle giydiriyoruz. Onlarla bu gururu ve mutluluğu paylaşıyoruz. Bugüne gelmek için öğrenciler zorlu süreçlerden geçti ama asıl güçlükler bundan sonra başlıyor. Hakikaten hekimlik mesleği zor bir meslek, eğitimi, sorumlulukları ağır. Ama öğrencilerimizden umutluyum, zorluklara rağmen başaracaklarına eminim. Çağın gerisinde kalmamak için çok çok çalışmayı gerektiren bir meslek hekimlik. Hekim olmanın üç altın kuralı; insanı sevmek, yüreğini sevgiyle doldurmak ve mesleğinin etik değerlerinden uzaklaşmamaktır\" diye konuştu.





\"TÜRKİYE\'YE YAKIŞIR, İYİ BİR DOKTOR OLMAYI HEDEFLİYORUM\"





1\'inci sınıf öğrencisi ve temsilcisi Mustafa Kaan Erener\'de oldukça heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi. Erener, \"Tüm arkadaşlarımla beraber bu anı bekliyoruz. Bugünlere gelebilmek için çok zorlu süreçlerden geçtik. ama sonunda bu sınavlardan çıkıp büyük bir başarı elde ederek buralara geldik. Bundan dolayı da büyük mutluluk duyuyorum. Tüm arkadaşlarımla Türkiye\'ye yakışır, iyi bir doktor olmak istiyoruz. Kongrelerde ve tıbbı buluşlarla Türkiye\'nin adını daha fazla duyurmayı hedefliyoruz\" dedi.





\"ÜNİVERSİTEMİZ VE HOCALARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ\"





1\'inci sınıf öğrencisi Dilara Yeşil ise, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirtti. Yeşil, \"Arkadaşlarımla birlikte bende çok heyecanlıyım ve hem üniversitemiz, hem hastanemiz hem de hocalarımızla gurur duyuyoruz, çok iyi hocalarımız var. Ailelerimiz bizi buraya kadar getirdi, onlarla da teşekkür ediyorum. Hedefimi belirlemek için erken olduğunu düşünüyorum, dersleri görüp, staja başladıktan sonra karar veririm ama Pediatri de düşüncelerim arasında çünkü çocukları seviyorum\" ifadelerini kullandı.





Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere öğretim üyeleri tarafından beyaz önlükleri giydirilerek stetoskopları teslim edildi. Öğrencilerin tören sonunda söyledi türkü ise beğeni topladı.