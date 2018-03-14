T24 LogoT24 Logo
Sağlık

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te 40 kişide uyuz mikrobu tespit edildi

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvuran komşu ve akraba olan, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişide halk arasında 'uyuz' olarak bilinen Scabieis parazitine rastlandı

14 Mart 2018 19:13

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvuran komşu ve akraba olan, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişide halk arasında \'uyuz\' olarak bilinen Scabieis parazitine rastlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yemliha Aksoy, herhangi bir salgın durumunun söz konusu olmadığını söyledi. Hürriyet Mahallesi\'nde oturan, birbiriyle komşu ve akraba olan aile fertleri, farklı zamanlarda kentteki hastanelere giderek kaşıntı şikayetleri olduğunu söyledi. Doktorlar, hastalara ilaç yazarak temizlik konusunda dikkatli olmaları gerektiğini aktardı. Bir süre sonra aynı şikayetle hastaneye başvuran kişi sayısında artış olduğu gözlenince, İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Bugün öğle saatlerinde uzman doktorlar ve ambulanslarla mahalleye gelen sağlık ekipleri, hastalığın aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişiye bulaştığını belirleyerek çalışmalara başladı. Mahallede yapılan incelemeye katılan Halk Sağlığı İşleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Yemliha Aksoy, durumu kontrol altına almak için çalışmalara başladıklarını ve mikrop kapan vatandaşların hastaneye davet edildiğini ifade etti. Mikrobun yakın akrabaların sürekli bir arada vakit geçirdiği için bu kadar çok kişiye yayıldığını aktaran Aksoy şunları dedi: \"Bize yaklaşık 40 vatandaşta kaşıntı şikayeti olduğu ve bunu çevresindekilerine de bulaştırdığına yönelik bir şikayet geldi. Biz de doktor arkadaşlarla buraya incelemek için geldik. Söz konusu hasta olan vatandaşlarımızı muayene etti dermatolog arkadaşlarımız ve halk arasında \'uyuz\' olarak tabir edilen, bizim de Scabieis olarak adlandırdığımız bir hastalık olduğunu tespit ettik. Tabi vatandaşlarımız daha önce defalarca hastaneye gitmişler. Tabi bu hastalığın tedavi süreci için de özellikle hijyenik duruma dikkat etmek gerekiyor. Elbiselerin, yatak çarşaflarının, ayakkabıların kaynatılması gerekiyor. Muhtemelen bu önerilere çok dikkat edilmemiş. Daha çok yakın akrabalar arasında bulaşma olmuş. Bir ailede başlamış diğer ailelere de bulaşmış. Hastalarımızı öncelikle hastalıkla ilgili bilgilendireceğiz. Daha sonra tedavi tavsiyesinde bulunacaklar. Sonrasında da hijyenik kurallara nasıl uyulur konusunda bilgilendirme yapacağız. Bugün hastalarımızı hastaneye davet edeceğiz. Gelebilecek olanlar gelecek, gelemeyeceklere de adres. Telefon bilgisini alıp hastanemize davet edeceğiz.\" Hastalardan ismi öğrenilemeyen bir çocuk, vücudunda kaşıntıya bağlı yaraların çokluğu nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUN Mustafa KANLIGAZİANTEP DHA GAZİANTEPScabieisSağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yemliha AksoyHürriyet MahallesiDoktorlarBirSağlık MüdürlüğüBugünMahalledeHalk Sağlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24