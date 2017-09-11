(Görüntülü Haber) Festivalin finalinde Umut Oğuz sahne aldı

Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 28\'nci Burhaniye Ören, Turizm, Kültür ve Sanat Festivali\'nde Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş.sponsorluğunda sahne alan Umut Oğuz, tek kişilik ‘Mıknatıs\' adlı oyunu ile seyircilere keyifli anlar yaşattı.





İzmirli komedyen ve oyuncu Umut Oğuz, Burhaniye Cumhuriyet Meydanı\'nda 28\'nci Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı. Ücretsiz gösterinin sponsorluğunu Aytemiz Akaryakıt Dağıtım A.Ş. üstlendi. Ege Bölgesi\'ni çok sevdiğini belirten Oğuz, seyircinin kendisini motive ettiğini belirterek \"Buranın çocuğu olduğum için, burada büyüdüğüm için Ege seyircisi bana güç veriyor. Daha ben yolun başındayım, 16. gösterim olacak. Bundan sonraki turnemiz şehit aileleri yararına olacak. Onlar bana, ben onlara destek olacağım. Ülkemizin şu günlerde kahkahaya çok ihtiyacı var. Biz de öyle bir misyon üstlendik. Güldürebiliyorsam ne mutlu bana. Mıknatıs benim ilk göz ağrım. Hep tiyatro oyunlarında oynadım, sahneye çıktım. 40 yaşıma kadar biriktirdiğim gözlemlerim, anılarım aslında travmalarımdan oluşan ve yaklaşık 2 saat süren komik bir gösteri. Bugüne kadar çok olumlu geri dönüşler aldım. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz\" dedi.





2 saati aşan bir süre boyunca sahnede kalan Umut Oğuz, güncel hayattan verdiği örnekler ve yaşamından sunduğu kesitlerle kahkaha dolu anlar yaşattı. Üç gün süren ve birçok sanatçının sahne aldığı 28. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali, anlık yaşanan olaylardan da doğaçlama esprilerle geceyi canlandıran Oğuz\'un gösterisiyle son buldu.