(Görüntülü Haber) Ferrero ve TOÇEV 'Bugün Benim Gelecek Benim' projesi başlattı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) –FERRERO Fındık, Değerli Tarım kapsamında gençleri ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) ile birlikte \'Bugün Benim, Gelecek Benim\' projesini başlattı. Proje ile ilgili Anemon Otel’de bir basın toplantısı düzenlendi. Düzce’de başlayan proje, Karadeniz Bölgesi’nde Sakarya, Ordu, Giresun ve Trabzon illerindeki okullarla devam edecek. Proje’nin temel hedefi, bölgedeki çocuk ve gençlerin kişilik gelişimlerini güçlendirerek geleceklerini belirleyecek mesleki fırsatları yerinde anlatmak ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak. Proje’nin ilk ayağında 11-14 yaş arası gençlere ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında TOÇEV eğitmeni psikologlar aracılığıyla çocuklara öncelikle kendi özelliklerinin farkında olmaları, sahip oldukları haklarını bilmeleri ve sınırlarını korumaları ve sonrasında ise diğer çocuklar ve arkadaşlarının haklarını korumalarına yönelik eğitimler verilerek psikososyal atölye çalışmaları yapılacak. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı olan 2018’de çocuk işçiliğine karşı bilinç ve farkındalık yaratmak da projenin hedefleri arasında. 15-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERE YÖNELİK PROJE Projenin ikinci ayağında ise, 15-17 yaş arasındaki gençlere, gerçekçi gelecek hedefi belirlenerek yeteneklerine uygun meslek seçimi ve eğitimleri konularında destek olunması amaçlanıyor. Gençlere, ziraat, gıda gibi meslek seçeneklerini sunmak ve maddi imkansızlıklar ya da ailevi nedenlerden dolayı üniversiteye gidememeleri halinde,mevcut fırsatlar konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor. \"GENÇLERE DOĞRU TERCİH YAPMALARI İÇİN DESTEKLER SUNULACAK\" Tarım bölgesi olan şehirlerde, ziraat-gıda veya toplum sağlığı gibi kamusal fayda sağlayan işlerin yanı sıra aile mesleğinin de profesyonel olarak yapılabileceği konusunda eğitim verilecek.Tercihlerini daha doğru ve sağlıklı yapabilmeleri için çeşitli destekler sunulacak. Rol model olabilecek başarılı genç çiftçiler üzerinden küçük merkezlerden büyük şehirlere göç etmek dışında da bir tercihleri olduğunu göstererek, tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğinin vurgulanacağı amaçlanıyor. \"TEMEL HEDEF GELECEĞİNİ BİLİNÇLİ SEÇEN GENÇLER YETİŞTİRMEK\" Projeyi değerlendiren Ferrero Sosyal Sürdürülebilirlik Koordinatörü Melike Kıratlı, “ ‘Bugün Benim, Gelecek Benim’ projesinin temel hedefi, karakter ve kişilik gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamış, kendi haklarını bilen ve empati yapabilen çocuklar yetiştirerek, ileride gençlere kendi bölgelerinde güzel bir gelecek olabileceğini göstermek, geleceğini daha bilinçli seçen gençler yetiştirmek ve çiftçiliğin de bu seçeneklerden biri olarak görülmesini sağlamak. Değerli Tarım’la bölgede yaydığımız teknoloji destekli tarım uygulamalarını benimsemiş gençler yetiştirerek dolaylı yoldan ülkemiz tarımının geleceğine profesyonel katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” dedi. \"GENÇLERİN GELECEK ALGISI TESPİT EDİLECEK\" TOÇEV Yönetim Kurulu üyesi Betül Mermertaş ise, proje hakkında şunları söyledi, \"‘Bugün Benim, Gelecek Benim’ projesi, psikososyal atölye çalışmalarının yanı sıra, metodolojik çalışma da içeriyor. 11-14 yaş grubundaki öğrencilerin Duygusal Zeka Düzeyi, Umutsuzluk Düzeyleri, 15-17 yaş grubundaki öğrencilerin ise gelecek hedefleri hem çalışma öncesi, hem de sonrasında, bilimsel psikolojik ölçekler aracılığı ile ölçülüyor. Bu ölçümlerle projenin etkisi ve gençlerin gelecek algısı tespit ediliyor. Elde edilen veriler, grup içi ve gruplar arası karşılaştırmalarla Türkiye’de akademik literatüre katkı sağlamak üzere derleniyor\" diye konuştu.