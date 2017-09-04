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(Görüntülü Haber) Ferhat Göçer ve ENBE Orkestrası'ndan Bodrum'da konser

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM'da düzenlenen konserde, pop müziğinin güçlü seslerinden Ferhat Göçer ve ENBE Orkestrası konser verdi

04 Eylül 2017 15:14

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da düzenlenen konserde, pop müziğinin güçlü seslerinden Ferhat Göçer ve ENBE Orkestrası konser verdi. Bodrum Antik Tiyatro\'da Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen konserde Ferhat Göçer, Türk müziğinin dünyaya açılan kapısı ENBE Orkestrası ile birlikte seslendirdi. Aralarında Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi, konseri izledi. İlk olarak sahneye Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası sahneye çıktı. Orkestranın solistleri, Türk ve yabancı, Karadeniz ezgilerinden pop müziğin sevilen şarkıları ve operaya kadar geniş bir yelpazede şarkılar seslendirdi. İzleyenlerin büyük keyif aldığı konserde, slow şarkılarda telefon ışıklarını yakmalarını isteyince, 2 bin kişi telefon ışıkları ile Antik Tiyatro\'yu aydınlattı ve ilginç görüntüler oluştu. Hareketli şarkılarla, Bodrumluları coşturan ve keyifli bir perforans sergileyen orkestra, sahneyi Ferhat Göçer\'e bıraktı. Ferhat Göçer konserine \'Yıllarım Gitti\' şarkısıyla sahneye çıktı. Göçer\'in ilk şarkısını söylemesi ardından, konser alanından rahatsızlanarak görevlilerin yardımıyla çıkarılan bir izleyiciyi için \"Doktor lazım mı?\" diye sordu. Sorun olmadığını öğrenen Göçer, konserine devam etti. \"Gidemem\" isimli şarkıyı seslendiren Göçer, 1 saat sahnede kalarak hayranlarına yeni ve eski albümlerinden Gerçeker ile birlikte seçtikleri şarkılarını seslendirdi. Göçer şarkılarını gece boyunca hayranları ile birlikte söyledi.

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