(Görüntülü Haber) Fazıl Say, İKÜ'de dinleyicileri büyüledi

Betül KARABACAK/Ömer HASAR-İSTANBUL, (DHA) -PİYANİST-Besteci Fazıl Say, İstanbul Kültür Üniversitesi\'nde yeni sanat yılı açılışında Beethoven repertuarından seçtiği özel bir seçkiyi dinleyicilerle buluşturdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleşen yeni sanat yılı açılışında 2016 yılında Almanya’da, sanat camiasının en prestijli ödüllerden Beethoven Akademisi’nin düzenlediği “Uluslararası Beethoven Ödülü”nü alan Piyanist-Besteci Fazıl Say, hayranlarını bir kez daha büyüledi. ‘Dostluk, Barış, İnsan Hakları, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleştirme Ödülü’ olarak da bilinen ödüle, sadece Beethoven’ı iyi yorumlaması nedeniyle değil, onun ideallerinin bir savunucusu olarak takdir görmesi nedeniyle de hak kazanan Fazıl Say konserde, Ludwig van Beethoven sonatlarını kendi yorumuylasunarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. HER AY İKİ ETKİNLİK Konser öncesi DHA\'ya konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Genel Sanat Yönetmeni Ece İdil, \"Bizim için çok anlamlı bir gece. Özellikle Beethoven ideolojisi doğrultusunda eşitlik, özgürlük ve kardeşlik ilkeleri adı altında Fazıl Say\'ın duruşu ve yorumuyla birlikte bugünü seçtik. Etkinlik yılımızı böyle anlamlı ve üniversitemize yakışacak bir konserle açmaktan mutluluk duyuyoruz.Yeni sanat yılımız dolu dolu geçecek; her ay iki etkinliğimiz var. Tiyatro, bale, konser, koro gibi her daldan farklı dinamiklere dokunduk. Bütün etkinliklerimiz eğitim amaçlıdır. Herkesi bekliyoruz\" dedi.