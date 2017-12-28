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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Eskişehir'de 'Anadolu Gelinleri Düğün Temalı Sahne Gösterisi'

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü'nde hazırlanan 34 adet geleneksel Türk gelinlik kostümleri izleyicilere sunuldu

28 Aralık 2017 12:07

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Olgunlaşma Enstitüsü\'nde hazırlanan 34 adet geleneksel Türk gelinlik kostümleri izleyicilere sunuldu. Olgunlaşma Enstitüsü\'nün düzenlediği \'Anadolu Gelinleri Düğün Temalı Sahne Gösterisi\' etkinliği Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü\'ndeki Atatürk Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Etkinliği Vali Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı Ayşe Özkan ile çok sayıda davetli izledi. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Durna Gülşen, gelinlik kostümlerini 2 yılda hazırladıklarını belirtti. Gülşen, profesyonel mankenlerin sunduğu gelinlik kostümleri ile ilgili \"2 yıllık özverili çalışmalarımız sonucunda yüreğimizle bağlı olduğumuz bu topraklara bitmeyen sevdamızı nakış nakış, oya oya kumaşlara anlattık. 34 adet hazırlanan \'Anadolu Gelinlikleri\' koleksiyonumuzda, Türk kadınının yüce duygularını, ince zevkini ve sabrını gösterdik\" dedi. Gelinlik kostümlerinin tasarımını Yüksel Değirmenci\'nin yaptığı, sahne şovunun da koreograf Ferhat Aral\'ın hazırladığı belirtildi.

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