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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Eski Karakol Koğuşu, kültür ve sanat eserleri atölyesi oldu

İSTANBUL, (DHA) -KAĞITHANE Belediyesi, ilçesine kazandırdığı 34 eserine bir yenisini daha ekledi

20 Ocak 2018 15:06

İSTANBUL, (DHA) -KAĞITHANE Belediyesi, ilçesine kazandırdığı 34 eserine bir yenisini daha ekledi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sadabad Mesire Alanı\'nın güvenliğinden sorumlu 66’ncı Yeniçeri Ortası\'nın kullandığı yer olan tarihi Karakol Koğuşu restore edildi ve kültür ve sanat eserleri atölyesi olarak hizmete açıldı. Kağıthane Merkez’de yer alan eski Karakol Koğuşu\'nun açılış töreni vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Restorasyon çalışmaları sonrasında kültür ve sanat eserleri atölyesi olarak kullanılacak tesis, vatandaşlardan tam not aldı. Dualarla açılan tarihi Karakol Koğuşu havadan da görüntülendi. Açılış kurdelesini il ve ilçe protokolü ile kestikten sonra tesisi gezen Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, şunları söyledi: “Kağıthane’deki tarihi yapıları bir bir hizmete açıyoruz. Kağıthane açık hava müzemizi ve şehir müzemizi açtık.Tarihe vefa duygusuyla bir görevimizi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kağıthanemiz için hayırlı olsun. Bir yanda sandallarımız, bir yanda Sadabad Camii’miz, bir yanda tarihi karakolumuz ve bir yanda el yapımı kağıt atölyemiz ile tarih ve doğayla iç içe, tertemiz, pırıl pırıl bir hava koridorunda bu çalışmaları ortaya koyuyoruz. Bir yanımızda da Milli Arşiv Site’miz var. Burada 100 milyon belge ve 400 binden fazla kitap bulunuyor. Bu bina, taleplerden ötürü küçük gelen kağıt atölyesinin yeni yeri olacak.” Karakol Koğuşu\'nda bundan böyle el yapımı kağıt atölyesi, kütüphane ve beceri atölyeleri yer alarak hizmet verecek.

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