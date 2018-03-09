(Görüntülü Haber) Erzurum'un meşhur yemekleri ile TÜBİTAK'ta yarışacak

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da lise öğrencisi Zeynep Tunç, kentin lor dolması, su böreği, ayran aşı, dut çullaması, cağ kebabı yemekleri ve kadayıf dolması tatlısı ile TUBİTAK bölge finallerine katılmaya hak kazandı. Tunç, \"Annelerimizin yemekleri TÜBİTAK yolunda. Şehrimize yolu düşenlerin bu yemekleri tatmalarını tavsiye ediyorum\" dedi. Özel Bilge Koleji 11-E sınıfı öğrencisi Zeynep Tunç, 49\'ncu TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması\'nda Erzurum\'u, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Zeynep Baysal ve Melis Atalay danışmanlığında \'Erzurum\'un Yemek Kültürü\' adlı projeyle temsil edecek. Türk mutfağının, çeşit zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yiyecek türü ile sağlıklı, dengeli beslenmeye ve vejeteryan mutfağına kaynaklık edebilecek örnekleri barındırdığını söyleyen Zeynep, \"Erzurum\'da günlük yaşamın yanı sıra geleneksel yemek kültüründe de iklim koşulları etkisini gösteriyor. Yaşama alışkanlıklarının ve sosyo- ekonomik durumun izlerini yüzlerce yıl gerilere götüren zengin bir mutfak kültürüne sahip olan Erzurum\'un yemeklerinin ünü ülke sınırlarını aşmış durumda. Şehrimize yolu düşenlerin bu yemekleri tatmalarını tavsiye ediyorum. Bunları yemeyen \'Erzurum\'a gittim\' dememeli\" diye konuştu. Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı da \"TÜBİTAK, lise öğrenimine devam eden öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışma yürütüyor. 12 Mart\'ta yapılacak olan yarışmaya bizler de Erzurum\'un yöresel yemekleri ile katıldık. İlk aşamayı geçerek bölge finallerine kaldık\" dedi.