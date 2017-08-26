(Görüntülü Haber) Erol Evgin 33 yıl sonra yine Bodrum Kalesi'nde sahne aldı

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- TÜRK Pop müziğinin ünlü ismi Erol Evgin, Bodrum Kalesi\'nde konser verdi. Gişe Organizasyon tarafından Bodrum Antik Tiyatro\'da düzenlenen \'Altın Şarkılar\' konserleri kapsamında, Erol Evgin, 33 yıl aradan sonra dün akşam tekrar Bodrum Kalesi\'nde sahneye çıktı. Konserine \'Bir Tanem Söyle Canım\' isimli şarkısıyla başlayan Evgin, şarkılarını kendisini izlemeye gelen yaklaşık 2 bin hayranı ile birlikte söyledi. Şarkının nakarat bölümünü kadın hayranlarına söyleten Evgin, kadınların performansından memnun kalarak, \"Hanımlarımız müthiş bir sorumluluk duygusu ile şarkı söylüyor. Aslında her işi böyle yapıyor hanımlar. Yaşasın hanımlar. Türkiye\'nin aydınlık yüzü hanımefendiler. Cehalet kadından korkar, çünkü kadın öğrenirse, çocuğu da öğrenir. Yaşasın kadınlarımız\" dedi. Erkeklere de aynı şarkının nakarat bölümünü söyleten Evgin, erkeklerin performansını taraftar marşına benzetti. Başından geçen bir anısını da anlatan Evgin, \"Birkaç yıl önce Fenerbahçe 1907 Derneği\'nin gecesinde sahne aldım. \'Bizim takım hazır mı aslanlar?\' dedim. Salon bir anda buz gibi oldu. Neyse sonradan gönüllerini almıştım.\" Evgin paylaştığı bu anı ardından, Fenerbahçe Marşı\'nı okudu. Galatasaraylı olduğunu açıklayan Evgin, yükseleninin de Beşiktaş olduğunu söylemesi üzerine bol alkış aldı. Konserine \'Rüya\', \'Ateşle oynama\', \'Ben imkansız aşklar için yaratılmışım\', \'Ah bu hayat çekilmez\' şarkılarıyla devam etti. Evgin konserin yanı sıra, hayranlarını zaman zaman yaptığı esprilerle de kahkahaya boğarak konserinde stand-up havası estirdi. \"DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ PAYLAŞMAKTIR HAYATI\" Genç kızların anneleri için kendisinden imza istediğini de anlatan Evgin, şöyle konuştu: \"Dünyanın en güzel şeylerinden biri paylaşmaktır hayatı paylaşmak şarkıları paylaşmaktan geçer birlikte şarkı söylemekten geçer kadınlı erkekli birlikte gülüp eğlenmekten geçer. Bu şarkıları ilk söylediğim günlerdeki 6 yaş grubu kız çocukları genç birer hanımefendi olarak geliyorlar konserlerime. Bazen çocuklarını, bazen eşlerini getiriyorlar, bazen de yalnız geliyorlar. Çok mutluluk benim için. Bu arada günümüz genç kızları da imza istiyor. İnsanın hoşuna gidiyor. Yaşlı bir adamın genç bir kıza imza vermesi güzel bir duygu. İmza alan genç kız \'Ama annem için\' diye ekliyor. Benden anneannesi için imza alan var. Geçenlerde bir genç kız geldi \'Annem size hayran, ama anneannem size aşık\' dedi. Bu tür olaylarla karşılaşıyorum.\" Konserine devam eden Evgin, \"Bu akşam çok güzel bir konser olacak. \'Nereden biliyorsun?\' derseniz ben korodan anlıyorum. Koro güzel olunca konser çok güzel oluyor\" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erol Evgin, uzun süre alkışlandı.