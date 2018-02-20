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Politika

(Görüntülü Haber) Erdoğan: Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız (5)

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni teşvikler olacağını açıklayarak, "Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor unutmamalıyız

20 Şubat 2018 21:08

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçilere yönelik yeni teşvikler olacağını açıklayarak, \"Güçlü Türkiye\'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor unutmamalıyız. Tarım konusundaki bilgisizlikleri, cehaletlerini, ukalalıkları ile yüzsüzlükleri örtmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye\'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 2012 yılında 13 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003\'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018\'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde \"Çiftçilerimiz Milletin Evinde Cumhurbaşkanımız ile Buluşuyor\" programında konuştu. \"ŞUBAT 2018\'DEN İTİBAREN ÇİFTÇİLERİN MAZOT MALİYETİNİN YARISINI BİZ ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ\" Çiftçilere yönelik yeni teşvikler olacağını açıklayan Erdoğan, \"Güçlü Türkiye\'nin yolu güçlü tarımdan geçiyor unutmamalıyız. Tarım konusundaki bilgisizlikleri, cehaletlerini, ukalalıkları ile yüzsüzlükleri örtmeye çalışıyorlar. Oysa Türkiye\'nin en başarılı olduğu alanlardan biri tarım ve hayvancılıktır. Çiftçilere hak ettikleri değeri verdik. Üreticilerimize son 15 yılda 103 milyar lira nakit hibe desteği verdik. Yıllık tarımsal destek rakamını 2012 yılında 13 milyar liraya çıkardık. Çiftçilerimizin üretim maliyetini azaltmak için 2003\'te mazot desteğini ilk biz başlattık. Şimdi de 23 Şubat 2018\'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız\" diye konuştu. \"300 BAŞA KADAR DAMIZLIK KOYUNU VE YEMİNİ TEMİN EDİYORUZ\" Erdoğan, \"Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna geldi. Ama bunu anamuhalefetin başı bilmiyor. Ülkemizin ve çiftçilerin başarı çıtasını sürekli yukarı taşıması gerekiyor. Bizler devlet olarak sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Talep eden Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilerimize TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankası\'ndan kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin ediyoruz. Üreticinin bakım hizmet bedeli ve sigortasını avans olarak ödüyor, doğacak kuzulara da alım garantisi veriyoruz. Yetiştiriciye verilen avansları da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edeceğiz\" diye konuştu. \"YETİŞTİRİCİMİZ KREDİ BORCUNU, İLK 2 YILI GERİ ÖDEMESİZ \'BU KIYAĞI DA UNUTMAYIN\' 7 YILDA BANKAYA ÖDÜYOR\" Erdoğan, \"Sığır yetiştiriciliğini geliştirmek, damızlık sığır sayısını artırmak ve kırmızı et ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak üzere Ziraat Bankası kanalıyla yetiştiricilerimize hayvan ve yem temini için yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlıyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyor, bu düvelerin, koyunlarda olduğu gibi, veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini bedelsiz karşılıyoruz. TARSİM sigortasının yetiştiriciye düşen kısmını devletin ödemesini sağlıyor, yetiştiricimizi sosyal güvence kapsamına alıyoruz. Yetiştiricimiz kredi borcunu, ilk 2 yılı geri ödemesiz \'bu kıyağı da unutmayın\' 7 yılda bankaya ödüyor. Böylece hem başlangıçta imkan sağlayarak hem de üretime alım garantisi vererek hayvancılıkta yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Diğer taraftan her köy bir işletme mantığı ile de bitki üretimine farklı bir vizyon kazandırıyoruz. Bakanlık ve çiftçinin her aşamada birlikte çalıştığı bir sistemi hayata geçiriyoruz\" açıklamasında bulundu.

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