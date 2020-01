(Görüntülü Haber) Erdoğan: Sınırlarımızın başında daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız (2)

\"KUZEY IRAK YÖNETİMİ YANLIŞTAN DÖNME ERDEMENİ GÖSTERDİĞİNDE TÜRKİYE BU KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR\" \"BİZİM TÜRKMEN KENTİ OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLDİĞİMİZ KERKÜK ÜZERİNDEN ÜLKEMİZİN TEDHİT EDİLMESİNE ASLA TAHAMMÜL EDEMEYİZ. BUNUN HESABINI DA MUTLAKA SORARIZ. KUZEY IRAK YÖNETİMİ ENİNDE SONUNDA HÜSRANA UĞRAMAYA MAHKUMDUR\" Ümit KOZAN- Hakime TORUN - Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26. Dönem 3. Yasama Yılının açılışında yaptığı konuşmada, Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referanduma ilişkin, \"Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur. Sınırlarımızın hemen başında hem Irak halkı hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Bizim Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tedhit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da mutlaka sorarız. Kuzey Irak yönetimi eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkumdur. Kişisel hırslar ve iktidar kaygıları ile yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz. Konunun daha tatsız noktalara varmadan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak yönetimi yanlıştan dönme erdemeni gösterdiğinde Türkiye bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir\" dedi. 26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplandı. Genel Kurul Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. \"TERÖRLE MÜCADELEDE İHTİYAÇ DUYULAN DURUMLAR ORTADAN KALKTIĞINDA ELBETTE OHAL\'DE SONA ERECEKTİR\" OHAL\'e ilişkin Erdoğan, \"FETÖ\'nün devleti ele geçirmek için tüm kurumlar üzerinden yaptığı saldırıları milletimizle birlikte boşa çıkardık. Hiçbir siyasi ve kişisel çıkar terör örgütlerine destek anlamına gelecek bir söylemi mazur gösteremez. Yüksek yargı kurumlarından savcılara kadar tüm yargı sisteminin yıpratılması anlamına gelecek tutumları asla doğru bulmuyorum. OHAL\'e yönelik bir takım nitelemeler kabul edilebilir değil. Bugüne kadar terör örgütleri ve mensupları dışında OHAL\'den zarar gören hiç kimse olmamıştır. Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan durumlar ortadan kalktığında elbette OHAL\'de sona erecektir\" diye konuştu. \"ASTANA UZLAŞMASI İLE İDLİB BÖLGESİNDE GÜVENLİ ALAN OLUŞTURMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ\" Erdoğan, \"Sınırötesi operasyonlar, işbirliği ile adım adım ilerletiyoruz. Astana uzlaşması ile İdlib bölgesinde güvenli alan oluşturmanın gayreti içindeyiz. Buna karşılık bazı müttefiklerimizin bizim teörör örgütü olarak tanımladığmız yapılar ile işbirliği konusundaki ısrarlarının bölgedeki krizin daha derinleşmesine yol açtığını görüyoruz. Türkiye olarak sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz\" dedi. \"SINIRLARIMIZIN BAŞINDA DAİMİ TEHDİT OLUŞTURACAK BİR FİTNE KUYUSUNUN KAZILMASINA BİZ GÖZ YUMAMAYIZ\" Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referanduma ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Kuzey Irak yönetiminin yaptığı referandumun herhangi bir karşılığı yoktur. Sınırlarımızın hemen başında hem Irak halkı hem de Türkiye başta olmak üzere çevre ülkeler için daimi tehdit oluşturacak bir fitne kuyusunun kazılmasına biz göz yumamayız. Bizim Türkmen kenti olduğunu çok iyi bildiğimiz Kerkük üzerinden ülkemizin tedhit edilmesine asla tahammül edemeyiz. Bunun hesabını da mutlaka sorarız. KUZEY IRAK YÖNETİMİ ENİNDE SONUNDA HÜSRANA UĞRAMAYA MAHKUMDUR Kuzey Irak yönetimi eninde sonunda hüsrana uğramaya mahkumdur. Kişisel hırslar ve iktidar kaygıları ile yapılan bu yanlıştan bir an önce dönüleceğini umuyoruz. KUZEY IRAK YÖNETİMİ YANLIŞTAN DÖNME ERDEMENİİ GÖSTERDİĞİNDE ... Konunun daha tatsız noktalara varmadan, bir an önce suhuletle ve sağduyuyla çözümü en büyük arzumuzdur. Kuzey Irak yönetimi yanlıştan dönme erdemeni gösterdiğinde Türkiye bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. \"