(Görüntülü Haber) Erdoğan: Oradaki dağlar alınmaya başlandı, şimdi Afrin' e doğru ilerliyoruz az kaldı (5)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı\'na ilişkin, \"14. gün Silahlı Kuvvetlerimiz Afri\'nde. Afrin\'de benim halkıma, milletime zulüm eden benim Bitlis\'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK\'ya, PYD, YPG\'yi oralarda mezar etti mi? Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz. Ama onlar her gün ölecek. Sabah aldığım rakam 823 PKK, PYD, YPG\'li yok edildi. Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz az kaldı\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bitlis Kongresi\'ne katıldı. Kongre öncesi otobüs üzerinden halka hitap eden Erdoğan, \"14. gün Silahlı Kuvvetlerimiz Afri\'nde. Afrin\'de benim halkıma, milletime zulüm eden benim Bitlis\'imde adeta mezarlıklarda mahkemeler kuran o PKK\'ya, PYD, YPG\'yi oralarda mezar etti mi? Onlara dedik ki; \'Bu ülkede benim halkımızın, milletimizin huzurunu kaçırmayın. Eğer milletimizin huzurunu kaçırırsanız, bak sizin başınıza F-16 oluruz. Helikopterlerimiz, toplarımız, tüfeklerimiz ile sizi o inlerinizde yok ederiz\' demiştik. O kurdukları mahkemeler şimdi nerede? O sahte mezarlar nerede? Sizden dimdik duruş istiyorum. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Öleceksek bir kere öleceğiz. Ama onlar her gün ölecek. Sabah aldığım rakam 823 PKK, PYD, YPG\'li yok edildi. Oradaki dağlar alınmaya başlandı. Şimdi Afrin\'e doğru ilerliyoruz az kaldı\" diye konuştu. \"ÖNCE ANA KADEMEYE SESLENİYORUM, MART 2019 BELEDİYE SEÇİMİ YAPACAĞIZ\" Erdoğan, \"Önce ana kademeye sesleniyorum, Mart 2019 belediye seçimi yapacağız. Belediyeleri yeniden seçeceğiz\" dedi. \"AP\'DE BAZI KENDİNİ BİLMEZLER, İSTİKAMETİNİ KAYBETMİŞ OLANLAR PAÇAVRALARI BOYNUNA TAKARAK AĞLIYORLARDI\" Erdoğan, \"AP\'de bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak PKK\'yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde terör örgütlerinin paçavraları ile parlamento binasının içinde meclisinde ağlıyorlardı. Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek\" dedi.