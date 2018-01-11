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Politika

(Görüntülü Haber) Erdoğan: MİT Müsteşarı'na kesinlikle ifadeye 'gitmeyeceksin' dedim (2)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "MİT Müsteşarı'nın ifadeye çağrılması … İfadeyi verip tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum

11 Ocak 2018 19:25

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"MİT Müsteşarı\'nın ifadeye çağrılması … İfadeyi verip tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Kendisine kesinlikle \'gitmeyeceksin\' dedim. Yardımcılarını da \'göndermeyeceksin\' dedim. Eğer polis seni almak isterse güvenlikçilerine talimat ver polisi içeri sokmayacaklar dedim. Ülkede kim kiminle neyin mücadelesini veriyor. O günün FETÖ yargısı ile bu mücadeleyi verdik\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe\'de düzenlenen 43. Muhtarlar Toplantısı\'nda konuştu. \"MİT MÜSTEŞARI\'NA İFADEYE GİTMEYECEKSİN\' DEDİM\" Erdoğan, \"Türkiye\'nin en büyük sıkıntısı, kendisini milletten üstün gören bir zihniyetin yönetime tasallut olmasıdır. 1950 seçimleri Demokrat Parti\'nin değil asıl milletin zaferiyle sonuçlanmıştır. Menderes\'i uydurma delillerle idama götürenlere bu millet hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir. 1990\'lı yıllarda 28 Şubat cuntacılarının yeni bir kardeş kavgası çıkarmak için kurdukları tuzakları milletimizle birer birer bozduk\" dedi. \"MİT MÜSTEŞARI\'NA KESİNLİKLE İFADEYE \'GİTMEYECEKSİN\' DEDİM\" Erdoğan, \"Türkiye 2011 seçimlerinin ardından bir anda kendimizi yoğun bir saldırı dalgası içinde bulduk. MİT Müsteşarı\'nın ifadeye çağrılması … İfadeyi verip tutuklansaydı arkasından hedefin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Kendisine kesinlikle \'gitmeyeceksin\' dedim. Yardımcılarını da \'göndermeyeceksin\' dedim. Eğer polis seni almak isterse güvenlikçilerine talimat ver polisi içeri sokmayacaklar dedim. Ülkede kim kiminle neyin mücadelesini veriyor. O günün FETÖ yargısı ile bu mücadeleyi verdik. Çünkü FETÖ yargısı bu milletin evlatlarını bir biri ile vuruşturuyordu\" diye konuştu.

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