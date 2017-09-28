(Görüntülü Haber) Erdoğan: Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor (7)

\"OTUR OTURDUĞUN YERDE. PARA PUL PETROLÜN VAR. RAHAT DUR. BAĞIMSIZ DEVLET OLACAKMIŞ\" \"TÜM İKAZLARIMIZA RAĞMEN ISRARLA GİRİŞİLEN BU MACERANIN HÜSRANLA SONUÇLANMASI KAÇINILMAZDIR\" Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin, \"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. Tüm ikazlarımıza rağmen ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kuzey Irak\'taki mesele şu veya bu kimsenin devlet kurma hakkı ile ilgili değildir\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Polis Akademisi Mezuniyet Töreni\'nde konuştu. Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin Erdoğan, \"Eğer Türkiye konusundaki niyetler gerçekleşmiş olsaydı, zaten şu anda Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgemizde başka şeyler konuşuluyor olurdu. Bizim bozduğumuz oyunlar sebebiyle sürekli yeni senaryolar üretiliyor ve tedavüle sokuluyor. Kuzey Irak\'ta ortaya çıkan son durum üzüntü verici olmak ile birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz bir mesele değildir. Birlikte hareket etmemiz halinde çok daha güzel neticeler elde edebileceğimiz Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi anlamsız bir şekilde başlattığı bağımsızlık girişimiyle adeta kendini ateşin ortasına atmış bulunuyor. Kim senin bağımsızlığını kabul ediyor? Kosova şu ana kadar daha 114 ülke bağımsızlığını kabul ediyor? Otur oturduğun yerde. Para pul petrolün var. Rahat dur. Bağımsız devlet olacakmış. 350 kilometre sınırın var bizimle bunu konuştun mu? İran\'la konuştun mu? Yok. Yüzde 92 falan da kabul görmüş. Yüzde 72 katılım varmış. Biz bunları çok gördük. Tüm ikazlarımıza rağmen ısrarla girişilen bu maceranın hüsranla sonuçlanması kaçınılmazdır. Kuzey Irak\'taki mesele şu veya bu kimsenin devlet kurma hakkı ile ilgili değildir. Buradaki asıl konu bölgedeki halkların kardeşliğini ortadan kaldırarak ardı arkası gelemez çatışmaların önünü açmak isteyenlere payande olunmasıdır\" diye konuştu.