(Görüntülü Haber) Erdoğan: Kuzay Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor, sürekli kanayan bir yara açılıyor

Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU/ ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye\'nin karşı çıkmasına rağmen Kuzey Irak\'ta bağımsızlık referandumu yapan Bölgesel Kürt Yönetimi\'ni eleştirerek, \"Bunun da bedelini ödeyecektir. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Kuzay Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Birileri tarafından sürekli kanayan bir yara açılıyor. Kürt kardeşlerimizin, tüm oradaki dostlarımızın özelikle Kuzey Irak yönetiminin bu duygusal kararına evet dememeleri, bu rüyadan uyanmaları gerekir. Kerkük tartışmalı bölge ama bunlar Kerkük bizim diyor. Sen ne diyorsun? Kerkük tarihinde siz var mısınız?\" dedi.



Palandöken İlçesi\'ndeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde partisinin genişletilmiş il divan toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihanet şebekeleri olarak olarak nitelendirdiği FETÖ ve PKK\'nın ülkeye verdiği zararı düşmanın bile vermediğini bildirdi. Erdoğan Suriye ve Kuzey Irak\'la ilgili olarak şunları söyledi:



\"Suriye\'nin kuzeyinde oynanan oyunu görüyoruz. Ülkemizi Ortadoğu coğrafyasından tecrit edilmesi, kuşatma projesi olduğunu biliyoruz. Kuzey Irak\'taki oyun da aynı projenin oyunudur. Ne Suriye ne de Irak\'ta ülkemize doğrudan saldırmayan hiç kimseye tavır almadık. Elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine bu ülkeyle yapılan ilk müdaheleden beri en büyük desteği verdik. Yeri geldi canlarını kurtarmak için yüzbinlercesine sınırlarımızı açtık. Yeri geldi kaynaklar kesildiği anda elimizdeki imkanları kendileriyle paylaştık. Maruz kaldıkları haksızlıklara karşı yanlarında durduk. Bunların karşılığında hiç bir şey istemedik. Ükemizin hassasiyet duyduğu konularda adım atmamalarını, saygı duymalarını istedik. Irak\'ın toprak bütünlüğüne sahip çıkmalarını, Arap, Türkmen ve diğer gruplarla bir olsunlar bunu istedik. Biz arkadan vurmadık. Ama bunlar vurdular geçmişte yaptıklarımızdan pişman değiliz, ama madem şartlar değişmiştir, kendilerine her türlü desteği verdiğimiz Kuzey Irak Yerel Yönetimi ülkemize rağmen bir adım atmıştır. Bunun da bedelini ödeyecektir. Bu meselenin Kuzey Irak\'taki kürt halkıyla alakası yoktur. Zira İsrail bayraklarıyla sokakta dolaşmaları bizler için üzücüdür. Demek ki Mossad\'la bu yönetimin geçmişi bir ve beraberdir. O da artık bütün ekranlara çıktı. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Tek İsrail destekliyor başka var mı? Mesele Kuzey Irak\'taki diğer kesimlerin Araplar\'ın, Türkmenlerin bütün onların haklarıyla ilgili. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde Arap, Türkmen ve diğer gruplar vardır. Buralara uluslarararası diplomaside tartışmalı bölgeler deniyor. Kerkük tartışmalı bölge ama bunlar Kerkük bizim diyor. Sen ne diyorsun? Kerkük tarihinde siz var mısınız?\"



\"MÜSAADE ETMEYİZ\"



Salondakilerin \'Bir gece ansınız gelebiliriz\' diye slogan atmaları üzerine Erdoğan, komşu ülkeler olan İran, Irak merkezi yönetimiyle irtibat halinde ve olumsuz gelişmelere hazır olunduğunu bildirdi. Erdoğan şöyle devam etti:



\"Kuzey Irak yönetimin çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsade edemeyiz. Nüfus, tapu binalarını yakarak, baskı şiddet yoluyla insanları göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi \'kaynayan kazan kapak tutmaz\' Bunu böyle bilmeleri lazım. Kuzey Irak\'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Birileri tarafından sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize, ne Kuzey Irak\'taki Kürtlere ne diğer kesimlere bir şey kazandırmaz. Kürt kardeşlerimizin tüm oradaki dostlarımızın özelikle Kuzey Irak yönetiminin bu duygusal kararına evet dememeleri gerekir. Bu rüyadan uyanmaları gerekir.\"



ERDOĞAN: 1 ŞEHİT VARSA 10 TERÖRİSTİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİYORUZ



Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Erdoğan, şimdi yeni ve diğerlerinden çok önemli mücadeleye hazırlandıklarını ifade etti. Vatanı parçalamak, bölmek isteyenlerin bedelini ağır ödeyeceklerine işaret eden Erdoğan, tek terörist kalıncaya kadar bu mücadelenin süreceğini belirtti. Erdoğan, terörle mücadele konusunda şöyle konuştu:



\"Şehitler veriyoruz. Ama bilesiniz ki; 1 şehit varsa. 10 teröristi de etkisiz hale getiriyoruz. 1\'e 10. Dünyada terörle mücadelenin ölçüsü 1\'e 5\'tir. Ama bunu biz 1\'e 10 olarak hamdolsun gerçekleştiriyoruz. Daha fazla olacak, yerle yeksan olacaklar. \'İnlerine gireceğiz\' dedik hiç acımaksızın bu topraklarda bunlara hayat hakkı tanımayacağız. Onun için de bu mücadelede kararlılığımız elhamdülillah güçlenerek devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka her hangi bir devletimiz kesinlikle yoktur. Onun için de devletimize sahip çıkacağız.\"



\"ÜÇÜNCÜ HAVALİMANINDA İŞÇİ BULANAMIYOR, UZAK DOĞU\'DAN İŞÇİ GETİRİLİYOR\"



2019 yılının Mart ve Kasım aylarında yapılacak seçimlerle ilgili olarak \"Ak Parti kazanırsa Türkiye kazanır, bunu bilin. Yine şunu şöyle bilin Ak Parti kaybederse tüm Türkiye kaybeder\" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



\"Maalesef ülkemizde Ak Parti ve Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerisi ne olursa, Türkiye batsın gibi hastalıklı zihniyette olan var. Biz miletimizle hep birlikte doğruları, hakikatleri, gerçekleri en iyi şekilde anlatacağız ki hastalıklı zihniyetin zararlarını ortadan kaldıralım. Dokunmadık yürek, sıkmadık el bırakmamalıyız. Sizlere güveniyorum.\"



Erzurum\'un her alanda çok daha iyilerine layık olduğunu vurgulayan Erdoğan, açılışını yapacağı tesislerle ilgili olarak, \"Kamunun tesisi 50 milyon liralık bir yatırım. Fakat özel sektörün yatırımı ne biliyor musunuz 400 milyon liralık bir yatırım. Karadeniz\'in, Kafkasya\'nın, İran\'ın, Orta Asya\'nın giriş ve çıkışı olan Erzurum\'un önündeki potansiyel acaba kaç şehrimize nasip olabilir. Buna rağmen Erzurum\'da işsiz çok, ticaret zayıflığı, sanayimiz cılız ise dönüp kendimizi sorgulamalıyız. İstanbul\'da üçüncü hava limanı yapılıyor. Bilir misiniz bu havalaminana işçi bulunamıyor. İşsizim diyor hadi iş buyur gel. Bulunmadığı için de Uzak Doğu\'dan işçi getiriliyor. Buradan sesleniyorum, Uzak Doğu\'da işçi getiriliyor. Niye insanımızda iş beğenmeme hastalığı var. İş var ama işçi yok. Gaziantep, Kayseri, Konya\'nın pek çok işi başardığını Erzurum niye başaramasın?\" diye konuştu.



\"80 MİLYON TEK YÜREĞİZ\"



Fuar alanı ve AVM yatırımıyla hem şehir halkının hem de dışarıdan gelenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak, hayat kalitesini yükseltecek adım atıldığını hatırlatan Erdoğan, yatırımları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi ile MNG firmasını tebrik etti. Erzurum\'un tarih boyunca kurucu olduğunu, kuruluşlara öncülük ve liderlik yaptığına dikkati çeken Erdoğan, yaklaşık 100 yıl önce ülkemizin başında kara bulutlar dolaştığı dönemde Erzurum\'dan yükselen sesin ümit verdiğini ve yeniden mücadele azmi aşıladığını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



\"Şu anda Türkiye olarak bizim verdiğimiz mücadelede bizim \'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet\' diyerek sembolleştirdiğimiz yeni kurtuluş mücadelemizin ruhu Erzurum\'da çizilen çerçeveyle aynıdır. Biz Türküyle, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Gürcüsü, Romanı, Arnavutu, Boşnağı ile 80 milyon tek yüreğiz. Bizi bölemeyecek, parçalamayacaklar. Öyleyse bu mücadeleye 4 elle sarılacağız tek bayrak, rengi şehidimizin kanı, hilal bağımzsızlığın ifadesi, yıldız şehidimizin ta kendisi. Bu bayrağa eş bir bayrak asla düşünülemez. O paçavrayı bayrağımızın yerine ikame etmek isteyenlerin şimdi inlerine girildi ve binlerce, on binlerce Tendürek\'te, Gabar\'da, Cudi\'de Besler deresinde, Kandil\'de her nerede varsa hepsi güvenlik güçlerimiz tarafından yerle yeksan edildi.\"