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(Görüntülü Haber) Erdoğan: Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz (1)

MERSİN (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz

10 Mart 2018 18:01

MERSİN (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin, \"Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek. Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi öncesi halka hitap etti. Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Teröristlerden 3 bin 195\'i etkisiz hale getirilmişti herhâlde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Afrin\'e doğru ilerliyoruz. Burada terör koridoru oluşturmak istediler buna müsaade etmeyeceğiz, yanlış yapıyorsunuz dedik. Bunlar Türkü, TSK\'yı bilmiyorlar. Güvenlik güçlerimiz hep birlikte onlara gereğini yapmaya başladı. SEFER GÖREV EMRİ GELSİNLER DEDİKLERİ ZAMAN ÖNCE BEN SONRA DA SİZ BERABER GİDECEĞİZ Komuta kademesi sefer görev emri gelsinler dedikleri zaman önce ben sonra da siz beraber gideceğiz. Şehitlerimizin akıttıkları kanın neticesi ortada. Afrin alındığı andan itibaren sahiplerine teslim edilecek. Oranın sahipleri kimse, onlara teslim edilecek. 850 KİLOMETRE KARE BİZİM KONTROLÜMÜZ ALTINDA. HEDEF O 2 BİN KİLOMETRE Yaklaşık 850 kilometre kare bizim kontrolümüz altında. Hedef o 2 bin kilometre kareyi de kontrolümüz altına almak. Gerisi gün ola harman ola onun da hesabını ayrıca yapıyoruz. Derdimiz toprak değil teröristlerin temizlenmesi. Nerede terörist varsa oradayız. Bizi taciz ediyor bunlar. Sabrettik şimdi de adımını attık. Bir ve beraber olmanızı istiyorum. Cudi\'de, Gabar\'da, Tendürek\'te, Kandil\'de inlerine girdik. Girmeye devam edeceğiz. nereye kaçarsanız kaçın siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.\"

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