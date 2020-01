(Görüntülü Haber) Erdoğan: Bu silahlanmayı Kuzey Suriye'de veya Suriye'de hangi ülkeye karşı niçin yapıyorsunuz? (5)

Hakime TORUN -Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA (DHA) -CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"DEAŞ\'ın ortaya çıkış ve kayboluş süreci baştan sona muammalarla, soru işaretleri ile dolu. Hadi DEAŞ\'ı temizlediğinizi söylüyordunuz. Peki hala silah yüklü tırlar niçin Kuzey Suriye\'ye veya Suriye\'ye geliyor? Hala bu niye devam ediyor. Siz bu silahlanmayı Kuzey Suriye\'de veya Suriye\'de hangi ülkeye karşı niçin yapıyorsunuz? Bunları izah etmeleri lazım. Dert başka. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimse Türkiye\'nin kendi bekasını ilgilendiren bu senaryolar karşısında eli kolu bağlı oturmasını bekleyemez\" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı\'nda konuştu. \"BİRİLERİ İÇİMİZDEN VEYA DIŞIMIZDAN ELLERİNİ OVUŞTURARAK ACABA AK PARTİ İKTİDARI NASIL OLUR DA ZAYIF DÜŞER\" TBMM başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman\'ı tebrik ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, \"Birileri içimizden veya dışımızdan ellerini ovuşturarak acaba şu anda AK Parti iktidarı nasıl olur da zayıf düşer? Ekonomide dış politikada nasıl zaafa düşer? Bunların beklentisi içinde de olabilir? Kim hangi beklenti içinde olursa bizler üzerimize düşen görevin bilinci ile hedeflerimize çok daha üst düzeyde ulaşmış olacağız. Meseleye sadece parti meselesi olarak bakanlar AK Parti\'yi de Türkiye\'yi de anlamıyor demektir\" diye konuştu. \"17- 25 ARALIK\'TA, HUKUK KİSVESİ ALTINDA ÜLKEMİZE TARİHİN EN BÜYÜK TUZAKLARINDAN BİRİ KURULDU\" Erdoğan, \"17- 25 Aralık\'ta, hukuk kisvesi altında ülkemize tarihin en büyük tuzaklarından biri kuruldu. Dik duruşumuz ve milletimizin feraseti ile başarısız olunca aynı tezgahı götürdüler Amerika\'da kurdular. Birileri halka bizi FETÖ\'nün ağzı ile bize itham etmeyi sürdürüyorsa sebebi ancak aynı tuzakta onlara verilen rolü oynamaktır\" dedi. \"SÖZÜ KİMLERİN SÖYLETTİĞİNE BAKMAK LAZIM\" Erdoğan, \"Ana muhalefet partisi kendi resmi raporunda bölücü terör örgütünün eylemlerini halkın PKK ile iktidar arasında sıkışması olarak tarif edilebiliyorsa, bu üstlenilmiş bir misyonun itirafıdır. Aynı çevreler, 15 Temmuz ihanetine hala \'tiyatro, kontrollü darbe\' diyebiliyorsa bu sözü kimlerin söylettiğine bakmak lazım\" diye konuştu. \"NATO\'DA YAŞANAN SKANDAL ÜZERİNE, İLK DEFA MİLİ BİR TAVIR GÖSTERECEKLERİ ÜMİDİNE KAPILMIŞTIK\" NATO tatbikatına ilişkin Erdoğan, \"NATO\'da yaşanan skandal üzerine, ilk defa mili bir tavır gösterecekleri ümidine kapılmıştık. Maalesef aradan 3 gün geçmeden gerçek tiynetleri ortaya çıktı. Bu hadiseyi de tıpkı 15 Temmuz gibi \'tezgah\' diye yaftalamaya başladılar. Bugün ülkemizi dünyada sıkıntıya sokan ne kadar hadise varsa hepsinin de arkasında ya FETÖ ya PKK ya da bu örneklerde ki gibi kifayetsiz muhterislerin parmağı bulunuyor\" ifadelerini kullandı. \"FETÖ\'YU VATANIMIZDAN SÖKÜP ATTIK. BU ÖRGÜT KENDİ ANAVATANINDA RAHATÇA FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR\" Erdoğan, \"FETÖ\'yu vatanımızdan söküp attık. Ama görüyoruz ki bu örgüt kendi anavatanında rahatça faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı şekilde PKK alelade bir terör örgütü olmaktan çıkıp Türkiye\'ye saldırmak isteyen herkesin kullanımına açık bir pislik yuvasına dönüşmüştür\" dedi. \"ASIL CAN ACITI DARBELER BİZDEN GÖRÜLEN ALÇAKLARDAN GELİYOR\" Erdoğan, \"Gerçek düşmanlarımız ile baş ederiz. Asıl can acıtı darbeler, düşmanlarımızdan değil onlar ile hareket eden zahirde bizden görülen alçaklardan geliyor. Meşhur sözdür \'Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir\' demiş. Devletimize ve milletimize yönelik saldırıların çoğunun gerisinde ya teşvik edici ya da kullanılan olarak ülkemizde bağlantılı kişileri görmekten üzüntü duyuyoruz. Ama Türkiye bunlara rağmen bunları da ezip geçerek hedeflerine varabilecek güçtedir\" açıklamasında bulundu. \"AMACIMIZ VAR, ŞİMDİLİK KIZIL ELMAMIZ ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK\" Erdoğan, \"Amacımız var, şimdilik kızıl elmamız ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmektir\" dedi. \"YARINKİ TOPLANTIDA BÖLGEMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPACAĞIZ\" Soçi\'deki yapılacak toplantıya ilişkin Erdoğan, \"Yarınki toplantıda bölgemizin geleceği açısından çok önemli görüşmeler yapacağız. Suriye ve Irak\'ta ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler bizi kendi çözümlerimizi üretebileceğimiz yöntemler geliştirmeye zorladı. Kimi konularda hala anlaşmazlıklarımız olsa da Rusya ile kurduğumuz yakın ilişkiden elde ettiğimiz neticeler oldukça önemli. İran\'ın da bu süreçte ülkemizin hassasiyetlerini gözeten bir tutum içine girmesinden memnuniyet duyuruyuz. Merkezi Irak yönetimi ile de uzun zamandır olmadığı kadar müspet bir noktaya gelmiş durumundayız. Kuzey Irak yönetimi çok hayati bir yanlışa sapmamış olsaydı onlarla da gayet güzel ilişkilerimizi sürdürüyor olacaktık\" ifadelerini kullandı. \"AMERİKA\'NIN BÖLGEMİZDE İZLEDİĞİ POLİTİKANIN YANLIŞLIĞI KONUSUNDAKİ ENDİŞELERİMİZİ HER FIRSATTA PAYLAŞIYORUZ\" Erdoğan, \"Fransa ile de yakın diyalog içerisindeyiz. Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkeler bizim en rahat işbirliği yapabileceğimiz yerler olmasına karşın maalesef bir süredir ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının pençesine düşmüş durumdalar. Buna rağmen hepsiyle ikili hem de AB çerçevesindeki ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Uzun bir süre ülkemizin güvenilir bir müttefiki olarak görülen Amerika\'nın bölgemizde izlediği politikanın yanlışlığı konusundaki endişelerimizi her fırsatta kendileri ve kamuoyu ile paylaşıyoruz\" diye konuştu. \"BU SİLAHLANMAYI KUZEY SURİYE\'DE VEYA SURİYE\'DE HANGİ ÜLKEYE KARŞI NİÇİN YAPIYORSUNUZ?\" Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"DEAŞ\'ın ortaya çıkış ve kayboluş süreci baştan sona muammalarla, soru işaretleri ile dolu. Hadi DEAŞ\'ı temizlediğinizi söylüyordunuz. Peki hala silah yüklü tırlar niçin Kuzey Suriye\'ye veya Suriye\'ye geliyor? Hala bu niye devam ediyor. Siz bu silahlanmayı Kuzey Suriye\'de veya Suriye\'de hangi ülkeye karşı niçin yapıyorsunuz? Bunları izah etmeleri lazım. Dert başka neyin ne olduğunu biliyoruz. Kimse Türkiye\'nin kendi bekasını ilgilendiren bu senaryolar karşısında eli kolu bağlı oturmasını bekleyemez. Fırat Kalkanı Harekatı\'nda ülkemizin elde ettiği başarı esasen DEAŞ balonunu söndüren ilk adımdır. Yıllardır adeta yenilmez bir canavar gibi takdim edilen DEAŞ\'ın, sahada sergilenen tüm kirli ayak oyunlarına rağmen aslında ne kadar kof bir yapı olduğunu dünyaya gösteren Türkiye olmuştur. 3 bine yakın DEAŞ\'lının etkisiz hale getirilmesi sıradan bir olay olmamıştır. ARTIK DEAŞ, SURİYE VE IRAK\'TAN NEREDEYSE TAMAMEN KAZINIP ATILMIŞTIR Artık DEAŞ, Suriye ve Irak\'tan neredeyse tamamen kazınıp atılmıştır. Fakat hala bu ülkelerin haritalarına baktığımız zaman farklı güçlerin hakimiyetini gösteren farklı renkleri görürüz. Pek çok yerde bir terör örgütü gitmiş yerine başka terör örgütü gelmiştir. Esed rejimi hala yerli yerinde durmaktadır. Suriyeli muhalifler neredeyse terörist durumuna düşürülmüştür. MESELE TERÖR DEĞİLDİR, DEMOKRASİNİN GETİRİLMESİ DEĞİLDİR Mesele terör değildir, demokrasinin getirilmesi değildir. Geldiğimiz noktada zaten bildiğimiz bir gerçeğin inkarı mümkün olmayan teyidini görüyoruz. Bu gerçek, bölgemizin terör örgütleri bahanesi ile tıpkı geçen asırda olduğu gibi yeni bir dizayna tabi tutulmaya çalışıldığıdır. KÖRFEZ\'DEKİ VE KUZEY AFRİKA\'DAKİ GELİŞMELERİN HİÇBİRİ IRAK VE SURİYE\'DEKİ OLAYLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİLDİR Körfez\'deki ve Kuzey Afrika\'daki gelişmelerin hiçbiri Irak ve Suriye\'deki olaylardan bağımsız değildir. Hepsi de aynı oyunun birer parçasıdır. Gerçek, bölgemizin terör örgütleri bahanesiyle yeni bir dizayna tabii tutulmasıdır. Biz ne kendimizin ne de komşularımızın böyle bir muameleye tabii tutulmasına izin vermeyeceğiz.\" \"ONLAR SALDIRDIKÇA BİZ SAFLARIMIZI DAHA DA SIKLAŞTIRDIK\" Erdoğan, \"Bizim değerlerimizde asla kavmiyetçilik yoktur. Onlar saldırdıkça biz saflarımızı daha da sıklaştırdık. Bizim göz yummadan zafere koşan bir milletimiz var. Böyle bir milletin evladı olmaktan böyle bir millete hizmet vermekten şeref duyuyoruz, gurur duyuyoruz\" dedi. \"HER ŞEYİ DENEDİLER AMA TÜRKİYE\'Yİ TESLİM ALAMADILAR\" Erdoğan, \"Hiçbir ahlakı ve kuralı olmayan bir oyunda ayakta kalmak öyle kolay olmadı. Ama başardık. Her şeyi denediler ama Türkiye\'yi teslim alamadılar. Şimdi işi ülkemizi uluslararası alanda itibarsızlaştırmaya, istikrarsızlaştırmaya, lekelemeye, köşeye sıkıştırmaya ve böylece kendi istedikleri yöne itmeye çalışıyorlar\" diye konuştu. \"ÜLKEMİZE YÖNELİK SALDIRILAR APTALLARIN DEĞİL ANCAK ALÇAKLARIN İŞİ OLABİLECEK MAHİYETTEDİR\" Erdoğan, \"Ülkemize yönelik saldırılar aptalların değil ancak alçakların işi olabilecek mahiyettedir. Biz bu mesajların anlamını ve işlerin ne yöne evrilmek istendiğinin gayet iyi farkındayız. Daha önce yapıldığında hiçbir sorun teşkil etmeyen işlerin konu biz olduğunda bir anda krize dönüşmesinin sebebini biliyoruz\" dedi. \"TÜRKİYE ÖYLE SİZİN OYUNCAK GİBİ OYNADIĞINIZ ÜLKELERDEN BİRİ DEĞİL\" Erdoğan, \"Ülkemize yönelik sinsi tehditlerin gerisindeki siyasi ve ekonomik amaçlar apaçık ortadadır. Bu işleri yapanlar her şeyin kağıt üzerinde olduğu gibi yürüyeceğini sanıyor. Öyle olmayacak. Öyle olmayacağını onlarca kez mesajını son birkaç yılda verdik. Anlamadıysalar bir kez daha tekrarlayayım; Türkiye öyle sizin oyuncak gibi oynadığınız ülkelerden biri değildir. Bizim dostluğumuz ne kadar hasbi ise husumetimiz de o kadar şedittir bu da böyle bilinmeli. Güç zehirlemesiyle hareket edenlerin sonu mutlaka hüsran olacaktır. Kullandıkları malzemeler giderek azalıyor. Bu uğurda FETÖ, PKK gibi 40 yıllık emeklerinin ürünü örgütleri dahi harcamayı göze aldılar ama yine de neticeye ulaşamadılar\" ifadelerini kullandı. \"KENDİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAKTA ZORLANAN AB KENDİNCE HER FIRSATTA BİZE PARMAK SALLIYOR\" Erdoğan, \"Kendi bütünlüğünü korumakta zorlanan AB kendince her fırsatta bize parmak sallıyor. En son fonlarda kesintiye gitmişler. Siz önce kendi içinizdeki teröristleri temizleyin kendi ülkelerinizde hükümetlerinizi bir kurun. Diğer yöntemlerden de sonuç alamayacaklar, yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım\" dedi.