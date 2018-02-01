(Görüntülü Haber) Erdoğan: Afrin'de teröristlerden 800 tanenin işi bitti (1)

Hakime TORUN /ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması\'nda konuştu. Afrin Harekatı\'na ilişkin Erdoğan, \"Bugün de Afrin\'de hamd olsun teröristlerden 800 tanenin işi bitti. İnşallah bu sayı akşama kadar daha da artacak. Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden gerek sivil gerekse ÖSO\'dan 20 civarında 25 kadar şehidimiz var\" dedi. \"15 TEMMUZ\'DA OLDUĞU GİBİ GEREKTİĞİNDE TANKLARIN, HELİKOPTERLERİN KARŞISINDA MÜCADELE EDECEKSİNİZ\" Kendisini dinleyen gençlere seslenen Erdoğan, \"Sizlerden ricam kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlarınız birer eğitim öğretim kurumudur. Böylece orada size verilen hizmetlerden netice alalım. Gün çalışma günüdür. Okulda kütüphanede çalışma günüdür. 15 Temmuz\'da olduğu gibi gerektiğinde tankların, uçakların, helikopterlerin karşısında mücadele edeceksiniz. Bölücü terör örgütünün çukur eylemlerinde olduğu gibi yüreğiniz, bileğiniz ile mücadele edeceksiniz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında olduğu gibi kabus olup teröristlerin üzerine çökerek mücadele edeceksiniz\" diye konuştu. (REİS BİZİ AFRİN\'E GÖTÜR) \"İNŞALLAH BERABER GİDECEĞİZ\" \'Reis bizi Afrin\'e götür\' sloganları üzerine Erdoğan, \"İnşallah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz\" dedi.