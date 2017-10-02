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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) Erdal Beşikçioğlu yönetiminde rock müzikali

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ERDAL Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Woyzeck Masalı” adlı müzikal, 12 Ekim Perşembe günü İstanbul’da sahnelenecek

02 Ekim 2017 15:39

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - ERDAL Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “Woyzeck Masalı” adlı müzikal, 12 Ekim Perşembe günü İstanbul’da sahnelenecek. Alman yazar Georg Büchner’in \"Woyzeck\" adlı oyununun rock müzikali uyarlaması Woyzeck Masalı, 12 Ekim’de perdelerini açacak Maslak’taki UNIQ Hall’de sanatseverlerle buluşacak. Erdal Beşikçioğlu’nun yönetmenliğini yaptığı müzikalde sahneye çıkacak 38 oyuncuya 6 müzisyen eşlik edecek. Dünya tiyatro literatürünün en önemli oyunlarından biri olan Woyzeck’te “insan olmak” olgusu, erdem, ahlak ve iyilik kavramları üzerinden sorgulanırken, Woyzeck Masalı’nda ise şeytanın sözcüklerin dizilişinde gizli olduğu belirtilirken, “Hayırda evet mi suçlu, yoksa evette hayır mı suçlu?” sorusuna dikkat çekiliyor.

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