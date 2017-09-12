(Görüntülü Haber) Enver Yücel: Bir ülkenin geleceği eğitimdir

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Türkiye genelindeki 101\'inci kampüsünü İstanbul Ataşehir\'de açtı. Açılış töreninde konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Bir ülkenin geleceği, kalkınması eğitimle mümkündür. Bunun başka yolu yok\" dedi. Sadece Türkiye\'de 150 bine yakın öğrenciye hizmet verdiklerini ve \"Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır\" anlayışını benimsediklerini dile getiren Yücel, \"Bir toplumun, ülkenin geleceği, kalkınması sokaklarından petrol fışkırsa bile eğitimle mümkün. Bu noktada yapılacak eğitimin niteliği çok önemli. Bugünün sorunlarına cevap verebilecek, çözebilecek bireyler değil, geleceğin problemlerini çözen insanlar yetiştirmemiz lazım. 21\'inci yüzyıl becerileri neyse bunlara göre eğitim öğretim müfredatımızı dizayn etmeliyiz. Eğitim amaç değil araçtır, insanın mutluluğu içindir. Eğitimin işe yaraması lazım. Bu noktada eğitimle ilgili elde edilebilecek değerlere sahip olmamız lazım\" diye konuştu. Ataşehir\'deki açılış törenine Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, sanatçı Volkan Konak, öğretmenler, veliler ve çocuklar katıldı. Törende konuşan Ertuğrul Bilican, eğitim öğretim açısından resmi özel okul ayrımı yapmadıklarını, tüm okulların imkânlar ölçüsünde daha nitelikli eğitim alabilmesi için çabaladığını söyledi. Bilican hedeflerinin ülke için başarılı nesiller yetiştirmek olduğunu ifade etti. Zafer Karamehmetoğlu ise konuşmasında yeni kampüste hizmet sunacak olan öğretmenlere, okul idaresine ve tüm personele başarılar diledi. Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle süren tören, okulun gezilmesiyle sona erdi. Törenin ardından konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, \"Kurum olarak en büyük başarımız öğrencilerimizin geleceğinde fark yaratabilmek. Tüm öğretmenlerimiz sadece profesyonel kimlikleri ile değil çocuklarımızın ruhlarına, kimliklerine dokunabildikleri sürece mutlu ve başarılılar. Bu yıl da tüm kadromuz çocuklarımız için ellerinden geleni yapacak, ailelerin gönlü rahat olsun. Çocuklarımız hayal etmekten, hayallerini başarmaya inanmaktan ve bunun için çalışmaktan geri kalmasınlar. Ülkemizin geleceği ve fark yaratmak için çalışsınlar. Yolları bilimin, Atatürk\'ün yolu olsun\" diye konuştu. (FOTOĞRAF)