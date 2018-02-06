(Görüntülü Haber)  Enver Yücel "Türkiye'de neden bir Harvard olmasın?"

Nevra UÇKAÇ - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji\'nin 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bornova Çiçekli\'de açacağı ve içinde İzmir’in tek Fen ve Teknoloji Lisesi\'nin de bulunacağı 50\'nci Yıl Kampüsü’nün tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, \"Ülkemizde neden bir Harvard olmasın?\" dedi.





Öğrencilerin özel bir sınavla alınacağı okulda, 21 laboratuvarda özel müfredat uygulanacak ve insansız hava aracından robot yapımına kadar farklı alanlarda çalışmalar yapılacak. İş adamı Mehmet Gökdemir ile gerçekleştirilen protokol kapsamında sınavla okulda okumaya hak kazanan öğrencilere 5 yılda 1 milyon 250 bin liralık burs desteği verilecek.





İstanbul Bahçeşehir’deki ilk kampüsünde 1994 yılında eğitime başlayan Bahçeşehir Koleji, çeyrek asra yakındır eğitim yatırımlarına devam ediyor. “Kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır” sloganı ile benimsediği eğitim anlayışını Türkiye’nin her köşesine ulaştırmayı hedefleyen Bahçeşehir Koleji, 48 ilde 101 kampüs ve 50 bine yakın öğrenci sayısını yeni eğitim öğretim döneminde arttıracak. Bahçeşehir Koleji İzmir’deki 5’inci kampüsünü Çiçekli’de Bahçeşehir Koleji İzmir 50\'nci Yıl Kampüsü adıyla açacak.





Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, kampüsün tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Bahçeşehir Koleji\'nin nitelikli eğitimi yaygınlaştırmak amacıyla sürdürdüğü eğitim yatırımlarından bahsetti. Basın toplantısı öncesi Enver Yücel ile Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökdemir arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. İşadamı Gökdemir, 2018- 2019 yılında Çiçekli’de açılacak Bahçeşehir Koleji İzmir 50\'nci Yıl Kampüsü’nde öğrenim görecek öğrencilere yıllık 250 bin lira burs desteği sağlayacak. 5 yıl süresince bu desteğin devam edeceğini ve Türkiye’de ilk kez bir iş adamının özel bir okula destek sağladığını belirten Yücel, \"Bu bir ilktir. Bir işadamı özel bir eğitim kurumuna destek oluyor. Burs vererek başarılı öğrencileri okutacak. 12 yıl önce Bahçeşehir Koelji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun olan öğrencilerimiz dünyanın saygın üniversitelerinde eğitimlerini tamamlayıp istihdama katıldı. Biz bilim insanı olmak isteyen gençlere 21\'inci yüzyılın eğitimini verecek bir lise kurmak istedik. Bunun için ABD\'deki bir okulu örnek aldık. İstanbul’daki okulumuz Türkiye’nin en yüksek puanla öğrenci alan okulu oldu\" dedi. 2018- 2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak Bahçeşehir Koleji İzmir 50\'nci Yıl Kampüsü’nün doğayla iç içe bir lokasyonda yaklaşık 20 bin metrekare alana kurulacağını ifade eden Yücel, okul ile ilgili şu bilgileri verdi:





\"Bahçeşehir Koleji STEM eğitimi ile öğrencilerine problem çözme, proje geliştirme ve fikirlerini üretime dönüştürme becerisi kazandırıyor. Günümüzde fen liseleri kuruluştaki amacına hizmet edemiyor. Bahçeşehir Koleji olarak teknoloji üretecek bir nesil yetiştirmek için bugünün anlayışına göre Türkiye’de STEM eğitimi veren ilk liseyi kurduk. Burslu olarak öğrenci almaya çalışıyoruz. Okulumuza kabul edeceğimiz öğrenciler için ayrı bir sınav yapacağız. Bilim insanı olmak için sınavın içeriğinin farklı olması lazım. Mevcut müfredatın dışında bir sistemimiz var. Ülkemizde neden bir Harward olmasın? Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerine, burada verdiğimiz eğitimle potansiyellerini bir üst basamağa taşıyacağımız çocukları sınavla, özenle değerlendirerek alacağız.\"





Geçen yıl Güzelbahçe’de açtıkları fen ve teknoloji lisesi yerleşkesinin fiziki olarak yetersiz kaldığını belirten Yücel, bu nedenle kampüsü 2018-2019 eğitim öğretim yılında Çiçekli’de açacakları, 21 laboratuvar başta olmak üzere ayrıcalıklı fiziksel olanaklarla donatacakları Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü\'ne taşımaya karar verdiklerini açıkladı.





EĞİTİM VE İŞ DÜNYASI GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ





Bahçeşehir Koleji ile 5 yılda 1 milyon 250 bin liralık bağış protokolüne imza atan Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gökdemir, nitelikli fen ve teknoloji eğitimini desteklemek istediğini söyleyerek, \"Bireysel anlamda yapılan katkıların yanı sıra eğitim ve iş dünyası olarak güçlerimizi birleştirerek hayata geçirdiğimiz bu projede başarılı öğrencilere destek vereceğiz. Buradan mezun olan çocukların dünya çapında ses getirecek çalışmalara imza atacağına inanıyorum\" diye konuştu. Toplantıda konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, bilim insanları ve teknoloji liderleri yetiştirmek için yola çıktıklarını söyleyerek \"Gençler fen liselerindeki eğitim yapısıyla potansiyellerini değerlendiremiyor. Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri için özel olarak hazırladığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla hayata geçirdiğimiz eğitim müfredatımızla öğrencilerimizi proje ağırlıklı bir eğitim yapısıyla buluşturduk. Bahçeşehir Koleji olarak dünya standartlarında imkanlar sunduk\" dedi.





Basın toplantısının ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Bahçeşehir Koleji yöneticileri, eğitimciler, öğrenci ve velilerin katılımıyla Bahçeşehir Koleji İzmir 50\'nci Yıl Kampüsünün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Öğrencilerin müzik dinletisiyle başlayan tanıtım toplantısı, 2006 yılında ilk Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi kampüsü olarak kurulan Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi’nin Müdürü Tolga Yıldız’ın projelerle ilgili sunumunun ardından Ege Bölge Koordinatörü Zeynep Hülagu’nün konuşmasıyla devam etti. Toplantıda katılımcılara hitap eden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, öğrenmeye açık eğitimcilerle çalışacaklarını belirterek velilerden de destek ve işbirliği istedi. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de nitelikli eğitimin önemine dikkat çekerek özel eğitim kurumlarının desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.





50\'NCİ YIL KAMPÜSÜ\'NDE NELER OLACAK?





Bahçeşehir Koleji İzmir 50\'nci Yıl Kampüsü’nde STEM Center ve STEM+A eğitim modeli uygulamaları için hazırlanan laboratuvarlar, robotik ve drone atölyelerinin yanı sıra kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, tenis kortları ve doğa yürüyüş yolları bulunacak. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü adını alacak yerleşkenin yapımı önümüzdeki mayıs ayında tamamlanarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitime başlanacak. Bahçeşehir Kolejinde Erken Çocukluk Eğitiminden itibaren tüm kampüslerde uygulanan STEM+A eğitiminin temelinde farklı disiplinlerin birlikte kullanılması, proje hazırlanması ve bu projelerin üretime dönüşerek hayata geçirilmesi yer alıyor. Bir disipline ait özet bilgi ve becerilerin en az bir diğer fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disipliniyle bütünleştirilerek öğretilmesi olarak tanımlanan STEM eğitiminin Türkiye’de öncülüğünü yapan Bahçeşehir Koleji bu model ile geleceğin problemlerini çözen, yaratıcı düşünen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 65 milyon liraya mal olacak Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü\'nde bir öğrencinin maliyeti ise yıllık 8 bin dolar civarında olacak. Öğrenciler okula kabul edilirken çoktan seçmeli ve ucu açık soruların bulunduğu sınava girecek. Adayların ezberlenmiş bilgileri değil, yorum yapabilme kabiliyetleri ölçülecek. 17 Mart 2018’de Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde sınav yapılacak.



