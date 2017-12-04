(Görüntülü Haber) Engin Özkoç: CHP lideri kürsüye çıkacak, o ana kadar bekleyecek, belge gelmezse açıklamaya devam edecek 2

Nursima KESKİN / ANKARA, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Reza Zarrab\'ın açıkladığı bilgilerin kaynağının kimler olduğunu sorduğunu anımsatarak “CHP lideri yarın grup toplantısında kürsüye çıkacak, o ana kadar bekleyecek, eğer önüne herhangi bir bilgi belge gelmezse oradan Türk milletine dün olduğu gibi bugün de açıklamaya devam edecek\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Engin Özkoç, Reza Zarrab\'ın mal varlığına el konulduğunu kaydederek savcılığın bu konuya ilişkin emniyete gönderdiği yazıyı okudu. Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Zarrab\'ın devletle ilgili askeri sırları, gizli belgeleri yurt dışına götürmesine, kaçırmasına orada açıklamasına imkan tanıyanların kimler olduğunu sorduğunu anımsatarak “ CHP lideri yarın grupta kürsüye çıkacak, o ana kadar bekleyecek, eğer önüne herhangi bir bilgi belge gelmezse oradan Türk milletine dün olduğu gibi bugün de açıklamaya devam edecek.ö diye konuştu. \"TÜRKİYE\'DEN PARA KAÇIRAN VATAN HAİNLERİNİN TÜRKİYE\'DE YARGILANMASINDAN TARAFIZ\" Engin Özkoç, Zarrab olayına ilişki yeni bir soruşturmanın açılabileceği Zarrab\'ın Türkiye\'de yargılanabileceği yönündeki tartışmaların anımsatılması üzerine şöyle dedi: \"CHP Zarrab ile ilgili uyarılarını zamanı geldiği zaman ilgili makamlara yaptı ve yapmaya devam etti. Şimdi sıra burada yargılanması gereken bir kişiyi siz hayırsever ilan ederek milyarlarca dolar rüşvet veren bir kişiyi Türkiye Cumhuriyetinde yargılamadınız, serbest bıraktınız. Onunla beraber rüşvet alan kişileri, bakanları yargılamadınız onları da serbest bıraktınız. Biz Rıza Sarraf\'ın Türkiye\'de yargılanması gerektiğine inanıyorduk. Biz bakanların yüce divanda yargılanması gerektiğine inanıyorduk. Türkiye\'den para kaçıran vatan hainlerinin Türkiye\'den yargılanmasından tarafız, bunun takipçisi olacağız. Bunun ucu hükümete mi gider, bakanlara mı gideri, başbakana ve daha yukarısına mı gider bu bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren tek bir şey var: vatanımız ve milletimizin geleceğidir.\" \"CUMHURBAŞKANI HESAP SORULMA SIRASI KENDİSİNE GELİNCE HESAP SORMAK AKLINA GELDİ\" Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bazı iş adamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gayretinde olduğu ve bunlara çıkış izni verilmemesi yönündeki uyarısının hatırlatılması üzerine şu ifadeleri kullandı: \"Cumhurbaşkanı, Başbakanın çocuklarının gayretlerinden haberi yok mu? Cumhurbaşkanının kendi damadının, çocuklarının kurduğu offshore şirketleriyle yaptığı ticaretten haberi yok mu? Cumhurbaşkanının milyarlarca doların daha önce Sarraf kanalıyla rüşvet verildiğinden haberi yok mu? Sayın cumhurbaşkanı hesap sorulma sırası kendisine gelince birden hesap sormak aklına geldi. Sen milletimizin esnafından vergi müfettişlerini gönderip hesap sorarsın, milletimizin elini taşın altına sokan işverenlerinden hesap sorarsın. Ama sıra sana geldiği zaman birden başka hesaplar aklına geliyor. Biz yıllar öncesinden soruyoruz. Açık ve net söylüyorum; Tayyip Erdoğan hiçbir dönemde kandırılmamıştır. Her dönem bugün kandırıldık dediler kişiler, firmalar, ilişkilerle aynı sofrada oturmuştur. Onları önüne gelen yiyeceklerin haram mı helal mi olduğuna bakmaksızın onlardan nasiplenilmiştir. Sadece ve sadece oradakiler kanun, millet önünde hesap vermeye başladıkları zaman onlar vatan haini olmuştur, kendisi vatansever olma konusunda bir numaralı kişi olmuştur. Bu ilişkilerin içinde ne kadar arsınız. Kandırıldık diyerek milleti kandırmaya çalıştığınız konuların içinde ne kadar varsınız.\"