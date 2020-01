(Görüntülü Haber) Engin Altay: ABD'nin bu tutumu kabul edilemez (1)

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ABD\'nin Türkiye\'nin vize başvurularını durdurma kararı almasına ilişkin \"Her ne sebeple olursa olsun ABD\'nin bu tutumu kabul edilemez. CHP olarak bu krizle ilgili hem hükümete hem ABD\'ye karşı sağduyu çağrımızı yapıyoruz\" dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM\'de düzenlediği basın toplantısında ABD\'nin Türkiye\'nin vize başvurularını durdurma kararını değerlendirdi. Engin Altay, bu kararın insanların hayatını zora soktuğunu vurgulayarak şunları söyledi: \"CHP olarak bu krizle ilgili önce büyük bir sağduyu çağrımız var. Hem AK Parti yöneticilerine, hükümete, Cumhurbaşkanına hem şüphesiz bu muameleyi bize reva gören ABD\'ye de aynı sağduyu çağrımızı yapmak durumundayız. Basiretsiz, düzeysiz, uçuk, maceracı dış politika Türkiye\'de iş adamından öğrencisine, sporcusundan politikacısına herkesin hayatını biraz daha zora sokmakta. Türkiye\'ye Somali, Yemen, İran, Libya, Kamboçya gibi ülkelerle o ülkelere yapılan muamelenin -o ülkeleri de küçümsemiyorum- aynısının yapılması Türkiye için vahim bir durumdur. Ama milletimizin gururunu kıran, itibarını aşağılayan bir durumdur. ABD\'nin bu tutumu şüphesiz kabul edilemez. Bu Türkiye-Amerikan ilişkilerinde bir dip nokta ve tarihsel kırılmalıdır. Bu karar İstanbul Başkonsolosluğu\'ndaki bir yerel çalışanın tutuklanmasıyla mı ilgilidir yoksa Türkiye\'nin Ortadoğu politikalarında Irak ve Suriye başta olmak üzere Rusya ve İran ile denge politikaları gözetilmeden sürdürülen hamlelerin ve bundan duyulan rahatsızlığı sonucu mudur? Bu konuda hükümetin aziz milletimize bir izahat vermesi lazım. Ama tekrar söylemek lazım, her ne sebeple olursa olsun kararın kabul edilmesi mümkün değildir.\" \"İLİŞKİLERİN DİP NOKTAYA GELMESİ AK PARTİ\'NİN BASİRETSİZLİĞİNİN SOMUT ÖRNEĞİDİR\" CHP olarak AK Parti\'yi Mısır, Ortadoğu ve AB ülkeleriyle ilişkilerde uyardıklarını ve haklı çıktıklarını savunan Engin Altay şöyle devam etti: \"Şimdi yeni bir durumla karşı karşıyayız. Burada da rahmetli ikinci genel başkanımız İsmet Paşa Türkiye\'yi yönetecek herkesi uyarmıştı. Büyük devletlerle ilişkiler noktasında güzel bir benzetmesi vardır. Büyük devletlerde ilişkilerde çok dikkatli ve titiz olunması gereğinin altını çizmişti. Geldiğimiz noktada AK Parti\'nin bu şuursuz, hesapsız, kitapsız tümüyle iç siyasete yönelik dış politikası Türkiye\'ye her geçen gün kan ve itibar kaybettirmektedir. AK Parti hükümeti derhal bir diyalog süreci de becerebilmelidir. Bu karar batının, Türk yargı sistemine yönelik güven sorunu olduğunun da açık bir işaretidir. Bu bakımdan AK Parti yargının bağımsızlığına ve itibarına gölge düşürmemelidir. Bunun da altını çizmek lazım. ABD\'ye bu kararı gözden geçirmesi çağrısında bulunmak istiyoruz. \'Hiç olmadığı kadar yakınız\'dan ilişkilerin dip noktasına gelmesi Erdoğan\'ın ve AK Parti yöneticilerinin basiretsizliği, tutarsızlığı ve beceriksizliğinin en somut örneğidir.\"